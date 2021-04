Invité de la Cadena Ser mercredi soir, Florentino Pérez est revenu sur l'échec de son projet de Super Ligue. Pour le président du Real Madrid, ce fiasco a notamment pour source les difficultés des clubs fondateurs à « bien expliquer » cette nouvelle compétition.

Un projet avorté en 48 heures

« Nous avons terminé (mardi soir) vers une heure du matin. Nous avons travaillé, passé beaucoup d'années sur ce projet et nous n'avons peut-être pas su bien l'expliquer. Voyons si j'ai de la chance aujourd'hui et que j'arrive à l'expliquer. [...]

Il s'est passé quelque chose de compliqué. C'est difficile de l'expliquer mais il y avait un club parmi les Anglais qui n'était pas très intéressé. Il a commencé à contaminer les autres. Un autre n'était plus convaincu. Ils ont signé un accord contraignant. [...] Le projet est en attente, il existe.

Les 12 clubs avaient signé un contrat. Si aujourd'hui ils partent c'est parce que l'UEFA met la pression. Nous aurions pu accueillir d'autres équipes mais nous n'avons pas eu la chance de le proposer. Ce n'est pas possible que les grosses équipes perdent de l'argent et les petites en gagnent. »

L'origine de la Super Ligue

« Je suis triste. Nous travaillions sur ce projet depuis trois ans. Le format de la Ligue des champions est obsolète, vieux et n'a d'intérêt qu'à partir des quarts de finale. Avant, il n'a aucun intérêt. Ce format ne fonctionne pas et il nous est venu l'idée de faire un format dans lequel joueraient les équipes les plus importantes d'Europe. Nous avons regardé les chiffres et nous avons vu que nous pouvions en tirer beaucoup plus d'argent. »

Les réactions de l'UEFA et la FIFA

« Je n'ai jamais vu autant d'agressivité, c'était quelque chose d'organisé. Ça nous a tous surpris. Quand nous avons communiqué, nous avons demandé à voir le président de l'UEFA et de la FIFA. Ils ne nous ont pas répondu. En 20 ans, je n'avais jamais vu cette agressivité de ma vie. Des menaces, des insultes... comme si nous avions tué le football. »

« Il faut faire des matches comme les Federer-Nadal tous les mardis et mercredis »

Sa réaction à la colère des fans

« La vie change. De décennie en décennie, des générations apparaissent et demandent de nouvelles choses. Le football est spectaculaire mais nous devons y faire attention. Nous devons proposer des matches compétitifs, qui soient vus sur des nouvelles plateformes. »

La réforme de la Ligue des champions proposée par l'UEFA

« Il faut la faire maintenant. Nous ne pouvons pas attendre trois ans (en 2024). L'argent vient des bons matches, où il y a de qualité. Il faut faire des matches comme les Federer-Nadal (en tennis) tous les mardis et mercredis. Des matches de très haut niveau sans exclure personne. »