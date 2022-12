Ce sera donc la Pologne. Finalement deuxièmes du groupe C derrière l’Argentine, Robert Lewandowski (34 ans, 137 sélections et 77 buts) et les siens défieront l’équipe de France en huitièmes de finale, le dimanche 4 décembre (16h). Une affiche plutôt originale, car les Bleus n’ont croisé la route des Polonais qu’à une seule reprise en Coupe du monde.

C’était en 1982, pour le match de la troisième place, que les hommes de feu Michel Hidalgo avaient perdu (2-3) quelques jours après l’historique RFA-France (3-3, 4-5 t.a.b.) de Séville. Place à la revanche, donc, et cette fois-ci pour une place en quarts de finale.