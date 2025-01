Hôpital Daalaal Jaam de Guédiawaye

Les enfants atteints de cancer ont reçu hier des cadeaux de la part de l'amicale du personnel du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT). Selon le directeur général du 3 FPT, cette cérémonie revêt une importance capitale pour lui, car elle est l’expression de son humanisme et de son engagement envers le bien-être de tout individu, sans tenir compte de son appartenance, ni de sa provenance, encore moins de sa situation. Cette initiative, portée par l'Amicale du Personnel du 3 FPT, d’après Dr Babo Amadou Ba, est un symbole d'espoir, de solidarité et d'affection, un rappel que ces enfants doivent être au cœur de l'attention et du soutien de toute une communauté. À l’en croire, il est important de souligner que l'Amicale du personnel du 3 FPT incarne véritablement l'esprit de solidarité et d'engagement social. Ce geste traduit l'humanité qui anime chaque membre de l’institution qu’il dirige.

‘’Le cancer est un défi majeur de santé publique au Sénégal, où les besoins en matière de prévention, de détection précoce, de traitement et de prise en charge des patients restent immenses. Malgré les efforts de l’État, il est crucial d’intensifier les investissements dans le système de santé et de renforcer les campagnes de sensibilisation pour améliorer la situation globale. Par ailleurs, le Programme national de lutte contre le cancer et des associations travaillent activement pour améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer.

Ces efforts se concentrent sur le dépistage précoce, la réduction des coûts de traitement et l’amélioration des soins palliatifs. Dans un monde où l’individualisme semble parfois dominer, ce type d'action nous rappelle que la maladie, quelle qu’elle soit, ne devrait jamais être un facteur d'exclusion sociale. Les enfants, malgré leur souffrance, doivent se sentir entourés et soutenus par la société tout entière. Chaque moment de lutte, chaque jour de courage, est une occasion de recevoir la chaleur humaine et de renforcer l'espoir. Ce sont ces petites étincelles de bienveillance et de générosité qui illuminent les vies et redonnent la force de se battre’’, a indiqué Dr Ba.