IBOU DIALLO (COACH ADJOINT DU SENEGAL)

‘’Les filles ont été très bonnes’’

‘’C’est un premier match qui va nous permettre de rentrer dans la compétition comme on avait envie, c’est-à-dire en y mettant du rythme. Face à un adversaire qu’on ne connaissait pas, ce n’est jamais simple d’aborder ce genre de match. Les filles ont été très bonnes, notamment sur les duels. En défense, on a été plutôt solide et les gardiennes ont fait une bonne partie. On va avoir des matches un peu plus compliqués contre la Guinée, la Tunisie. L’objectif, pour nous, c’est de bien rentrer dans la compétition, comme on a l’habitude de le faire, en mettant du rythme dans ce premier match. C’est important. Cela fait deux ou trois semaines qu’elles n’ont pas joué. Donc, c’était important de remettre du rythme. Les filles vont se reposer un tout petit peu. Nous, les entraineurs, on va étudier le jeu, en regardant les vidéos et on va s’adapter par rapport à ce qu’on va avoir en face de nous.’’

AWA NDIAYE (CAPITAINE DES LIONNES)

‘’Je suis très fière de mon équipe’’

‘’Madagascar, c’est une équipe qu’on ne connaissait pas du tout. Il fallait se concentrer beaucoup sur nous. On savait qu’on était supérieur à Madagascar. Après, il fallait se concentrer, parce que ce n’est pas facile de rencontrer ce genre d’équipe. C’est ce qu’on a fait ce soir (hier). Donc, je suis très fière de mon équipe. Il y a eu beaucoup de tactiques, parce qu’on a la chance de commencer par Madagascar. Cela nous permet de peaufiner de petites imperfections qu’on n’a pas pu faire jusque-là. On est resté quatre jours sans jouer. C’est bien de jouer contre un adversaire. On sait que le match contre la Guinée sera très engagé, parce que c’est une vieille connaissance. Il y a beaucoup de joueuses qu’on connait en face. Donc, elles vont vouloir montrer qu’elles sont capables. Ça va être un match très engagé. On va se concentrer et être très courageuses.’’

RAÏSSA DAPINA (AILIERE)

‘’On espère ramener la coupe à la maison’’

‘’C’est un match de travail où on a pu faire jouer tout le monde. C’était l’objectif de pouvoir faire tourner l’équipe et qu’on puisse prendre des repères, parce que ce n’est jamais évident pour un premier match de Coupe d’Afrique des nations. Voilà, on a fait notre travail. On espère pouvoir continuer à nous construire tout le long de la compétition et être beaucoup plus performantes sur le match contre la Guinée qui arrive. On connait très bien l’équipe guinéenne, avec beaucoup de joueuses qui évoluent aussi en France. On a joué contre elles plusieurs fois ; On espère vraiment être au rendez-vous contre cette équipe. Cela ne va pas être simple ; toutes les équipes ne seront pas faciles à jouer. On continue à se préparer. On espère ramener la coupe à la maison. C’est l’objectif.’’

AWA DIOP (AILIERE)

‘’On est bien rentré dans la compétition’’

‘’Très belle victoire. C’est une victoire collective. Aujourd’hui, tout le monde était concentré, tout le monde a fait le travail et c’est ça qui importe le plus. On est bien rentré dans la compétition. Effectivement, c’est un adversaire (Madagascar) qu’on n’a jamais rencontré. On a su les étudier au cours du match. Contre la Guinée, on se prépare comme les autres matches, avec du sérieux et de la concentration.’’