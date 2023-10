‘’Pour l’année fiscale 2023, les financements de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale axé sur le secteur privé, ont atteint un niveau record. Ces résultats ont permis au continent, y compris dans les régions frappées par les conflits, d’accélérer sa transition énergétique, de développer des chaînes de production plus vertes, de soutenir le commerce intra-africain, de renforcer les petites et moyennes entreprises et de favoriser la production alimentaire locale’’, informe-t-on dans un communiqué de l’institution reçu à EnQuête.

Ainsi, pour cette année, l’IFC a investi 11.5 milliards de dollars US dans 40 pays africains, ‘’ce qui représente le plus haut niveau d’engagement sur une seule année pour le continent. Ce soutien comprend : 1.98 milliard de dollars pour accompagner les PMEs et créer des emplois ; 1.76 milliard de dollars pour renforcer la connectivité numérique, avec des investissements dans les tours télécoms et la croissance des technologies haut débit et de l’internet mobile ; $1.12 milliard de dollars pour le financement des activités de commerce ; $876 millions pour la transition énergétique et écologique du continent’’.

De belles performances surtout que, souligne le directeur général d’IFC, Makhtar Diop, « cette année a été marquée par des défis incessants : ralentissement brutal de la croissance mondiale, aggravation de l’extrême pauvreté, intensification de la crise climatique et apparition de nouveaux conflits. Face à ces crises concomitantes qui continuaient de s’intensifier, la réponse d’IFC a été prompte et de grande envergure. Plus important encore, nous avons compris que le statu quo ne suffirait pas et avons relevé nos ambitions pour saisir le moment.

Et au cours de l’exercice 23, nous avons obtenu des résultats’’. Et il y a de quoi être fier. En effet, fait-il savoir, ‘’au total, IFC a engagé plus de 43 milliards de dollars au titre d’investissements, le volume le plus important de son histoire. Les engagements climatiques ont atteint un niveau inédit, dépassant les 14 milliards de dollars. Nous avons dépassé nos cibles en matière d’égalité des sexes. Et nous avons mobilisé plus de 15 milliards de dollars auprès de partenaires extérieurs, un autre record. Ces chiffres sont impressionnants, mais ce qu’ils représentent en réalité, ce sont des emplois créés, c’est l’accès des femmes entrepreneures aux services financiers, c’est la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, et bien plus encore. Les réalisations de cette année rendent aussi compte de la manière dont IFC opère sa mue’’.