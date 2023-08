Kolda connait une recrudescence des accidents de la circulation routière. En six mois, la région a enregistré 362 accidents pour des centaines de victimes, dont 10 pertes en vies humaines. La 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers appelle au respect du Code de la route.

À Kolda, il ne se passe pas un jour sans qu’un accident ne soit enregistré. Rien qu’en six mois, 10 personnes ont trouvé la mort dans 362 accidents enregistrés dans la région, selon le commandant de la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kolda, Thiémoko Dione.

‘’Pendant le premier semestre, c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2023, nous avons eu à faire 362 sorties de secours liées aux cas d’accidents de la circulation. Ces accidents ont causé 930 victimes dont, malheureusement, nous dénombrons dix personnes qui ont été tuées. Contrairement à l’année dernière où la région de Kolda a enregistré durant toute l’année 2022, 1 031 personnes victimes d’accidents’’, a-t-il précisé.

D’après Thiémoko Dione, ce sont les motos-Jakarta et les tricycles qui causent le plus d’accidents de la circulation. ‘’Du 1er janvier au 30 juin 2023, 156 piétons ont été renversés par des Jakarta et des tricycles. Et 83 cyclomoteurs ont été renversés par des automobiles. Il y a eu 85 personnes victimes’’, a-t-il détaillé. Avant d’ajouter : ‘’12 cyclomoteurs ont été renversés par des véhicules automobiles, 96 cyclistes ont été renversés par des cyclomoteurs. Parmi les collisions entre cyclomoteurs, il y a eu 441 victimes, dont deux corps sans vie. Dans les collisions entre automobiles et cyclomoteurs, nous avons pu recenser cinq victimes, dont une personne a trouvé la mort’’.

Malgré les panneaux de signalisation, les dos d’âne, les campagnes de sensibilisation, pour freiner l’hémorragie, la route continuer de tuer. Le récent accident enregistré, mercredi dernier, sur l’axe Kolda - Diana Malary, ayant fait deux morts, en est une parfaite illustration.

NFALY MANSALY