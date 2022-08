Les athlètes sénégalais devant prendre part à la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique, du 9 au 19 août à Konya, en Turquie, ont pour mission de représenter dignement leur pays avec des résultats sportifs remarquables. C’est le discours que le ministre des Sports leur a délivré hier, à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau national.

Le Sénégal va participer à la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique, prévus du 9 au 19 août à Konya, en Turquie. En prélude à ces joutes sportives, le ministre des Sports a procédé, hier, à la remise du drapeau national à la délégation sénégalaise. Matar Ba a exhorté les athlètes à représenter dignement leur pays et à faire mieux que la dernière participation du Sénégal en 2017, à Bakou, en Azerbaïdjan. ‘’Pour l’édition 2022, nous attendons de meilleurs résultats et comptons sur chacune et chacun de vous pour y arriver, grâce notamment à vos talents indéniables, mais surtout à votre volonté irrépressible de combler de joie tous vos compatriotes’’, a déclaré le ministre.

C’est sur cette même lancée que le représentant du président du Cnoss a souhaité une ‘’excellente participation’’ aux athlètes. ‘’Vous savez que le Sénégal est attendu, notamment avec les résultats obtenus lors de la Can de football. Partout dans le monde aujourd'hui, quand le Sénégal doit participer, on ne regarde plus que le football, mais pratiquement toutes les disciplines. Nous espérons cette fois-ci une très belle moisson de médailles’’, a dit Mamadou Ba, par ailleurs Président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse.

Le Sénégal, qui avait occupé la 21e place (avec trois médailles en individuel, une en or et autant en argent et en bronze) sur 54 nations en 2017, va concourir avec 56 pays à ces 5e Jeux. La délégation sénégalaise est composée de 170 membres, dont 110 athlètes issus d’une quinzaine de disciplines sportives. Il s’agit de 10 disciplines individuelles (judo, athlétisme, tir, lutte, tennis de table, escrime, natation, karaté, taekwondo et handisport) et 4 collectives (football, basket, volley-ball et handball). En football, le Sénégal sera représenté par la sélection locale coachée par Pape Thiaw. Il y aura également dans les rangs la championne d’Afrique de natation en titre, Oumy Diop, la championne d’Afrique du triple saut Sangoné Kandji, le double champion d’Afrique de judo (2019 et 2020) Mbagnick Ndiaye. D’ailleurs, ces deux derniers sont le porte-drapeau du Sénégal à Konya. En tant qu’ambassadeurs de leur pays, le ministre les invite à avoir ‘’un comportement irréprochable’’. ‘’Cela exige, de la part de chaque membre de la délégation, un sens élevé de responsabilité et un engagement patriotique trempé dans vos vertus les plus profondes et les plus sacrées’’.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad) sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique. La première édition s’est tenue à La Mecque, en 2005.

REACTIONS Pape Thiaw (coach Lions locaux) ‘’Toutes les compétitions sont importantes’’ ‘’Aujourd'hui, le Sénégal, partout il va au plan sportif, c'est pour remporter quelque chose. L'État a mis tous les moyens pour nous mettre dans de bonnes conditions. C'est à nous de lui rendre la monnaie en y allant pour bien représenter le Sénégal et essayer de revenir avec une médaille. Pourquoi pas la meilleure des médailles : l'or. Toutes les compétitions sont importantes, parce qu'on joue pour gagner. Et on veut marquer notre empreinte dans le sport sénégalais.’’ Mbagnick Ndiaye (double champion d’Afrique Judo) ‘’Prouver ce qu’on sait faire et gagner la médaille d'or’’ ‘’Le discours du ministre est rassurant. Il a rappelé ce qui nous attend là-bas. On est conscient de cela et on va essayer de respecter ses recommandations. Il y aura les meilleurs judokas du monde. Donc, ce sera le moment de prouver ce qu'on sait faire et de gagner la médaille d'or. J'étais déjà en préparation pour les championnats d'Afrique, même si j'ai coupé à un moment pour quelques jours de repos. J'ai repris les entraînements il y a trois semaines. Là, je me sens bien en forme. Il va falloir aborder la dernière ligne droite pour arriver là-bas prêt.’’ Oumy Diop (championne d'Afrique en titre natation) ‘’Se donner à fond’’ ‘’Le discours du ministre nous encourage à nous donner à fond pour apporter des médailles. C’est un honneur de participer à ces jeux et représenter le Sénégal. C'est aussi une préparation pour les échéances, car deux jours après ces jeux, il y a les championnats d'Afrique à Tunis où l’objectif est de conserver le titre de championne d'Afrique.’’

LOUIS GEORGES DIATTA