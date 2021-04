Au nom de l’Afrique, le Sénégal abritera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Dans ce cadre, le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé sa volonté de relever le défi de l’organisation pour cet événement de haute facture.

Le ministre des Sports, Matar Ba, se projette déjà sur les Jeux olympiques de jeunesse (JOJ) qui se dérouleront au Sénégal en 2026. Dans ce sens, il a invité l’Organisation du sport africain travailliste et amateur (Osta) à se joindre aux efforts qui seront déployés pour réussir cette organisation. ‘’La tenue de votre Assemblée générale, ici au Sénégal, en cette période, me donne l’occasion de vous demander, si nécessaire, de vous engager à nos côtés pour réussir cette manifestation sportive de portée mondiale, mais qui s’inscrit, dans une perspective africaine’’, a déclaré le ministre lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès électif de l’Osta qui se tient actuellement à Saly Portudal.

‘’Je saisis d’ailleurs cette opportunité pour demander l’inscription des JOJ dans l’agenda de vos programmes à venir’’, a-t-il ajouté. Dans la foulée, Matar Ba a vanté les vertus du sport travailliste sur les performances dans l’espace professionnel. ‘’Le sport en entreprise, le sport au sein de l’espace administratif, c’est une formule connue, mais qui mérite d’être encouragée, soutenue et accompagnée au même titre et dans les mêmes conditions que le sport à l’école. C’est un gage d’inclusion sociale et un puissant facteur d’amélioration du rendement et de la productivité individuels et collectifs’’, indique-t-il.

Pour lui, ‘’le choix porté sur notre pays pour abriter le Congrès continental de l’Organisation du sport africain travailliste et amateur est un immense honneur et une grande fierté pour l’ensemble des composantes de la nation’’.

D’ailleurs, pense-t-il, dans le milieu sportif, tout n’est pas qu’inconvénients et menaces, pour ce qui est relatif à la pandémie de Covid-19. ‘’Dans le secteur du sport qui est le nôtre, explique-t-il, la crise a l’avantage de nous rappeler, souvent de façon brutale, que l’activité sportive porte en elle des valeurs fondamentales de solidarité, de soutien et d’entraide. Par conséquent, la crise nous exige des approches novatrices pour organiser et développer la résilience dans un domaine qui est appelé, comme je l’ai indiqué tantôt, à produire des richesses et des valeurs’’, soutient-il.

Toutefois, reconnais le ministre, ‘’la pandémie du coronavirus, qui a bouleversé la physionomie de notre planète, nous obligent, à des degrés divers, au confinement ou à la réduction partielle de la liberté élémentaire d’aller et de venir. Cette situation inédite a affecté le sport et donné lieu à des renvois ou à des annulations de compétitions sportives d’envergure internationale et mondiale’’.

Dans la même veine, poursuit-il, ‘’au-delà de l’impact négatif sur la programmation, les pertes, pour parler en termes économiques, sont immenses et touchent quasiment tous les compartiments de la vie économique et sociale’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)