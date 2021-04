La tenue des Jeux olympiques 2020 à la date du 23 juillet jusqu’au 8 août 2021, est loin d’être acquise, malgré le lancement, ce mercredi, du compte à rebours des 100 jours restants de l’ouverture des 32es Olympiades. Après l’alerte des autorités sanitaires japonaises, il y a quelques jours, le n°2 du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate (PLD), Toshihiro Nikai, n’exclue pas une ‘’annulation’’ des JO.

Le Comité international olympique (CIO) a lancé, ce mercredi, le compte à rebours des 100 jours menant aux Jeux olympiques Tokyo-2020. ‘’C’est parti ! Il ne reste que 100 jours. Il s’agit de la dernière ligne droite. Nous devons donc nous préparer pour le sprint final - s’agissant de l’organisation, mais aussi des athlètes. À présent, tout le monde a une vision claire de ces Jeux’’, a déclaré le président du CIO, donnant rendez-vous aux athlètes le 23 juillet (au 8 août 2021), au stade olympique de Tokyo pour l’ouverture des compétitions.

Mais 24 heures après cette célébration, le doute plane sur la tenue, à date échue, des Jeux de la 32e Olympiade, malgré l’enthousiasme de Thomas Bach. Et la pandémie de Covid-19 est passée par là. Mercredi dernier, le corps médical, au Japon, a tiré la sonnette d’alarme pour alerter les organisateurs des Jeux sur les difficultés de tenir l’événement, compte tenu de la résurgence dans le pays et dans le monde de cas de contamination du nouveau coronavirus.

‘’Si les cas d’infection continuent d’augmenter, il sera difficile d’organiser les Jeux olympiques dans leur forme actuelle, avec des athlètes venant de tous les pays, même s’il n’y a pas de public’’, a averti le président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki, cité par le quotidien ‘’Sports Hochi’’. Le responsable médical japonais invite les organisateurs à présenter ‘’des mesures concrètes’’ pour éviter l’augmentation des infections et préserver la santé des sportifs.

Hier, c’est au tour du n°2 du principal parti au pouvoir japonais de renforcer le sentiment dubitatif sur les Jeux de 2020. Selon le secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) Toshihiro Nikai, ‘’l’annulation’’ est envisageable, si la propagation du virus SARS-CoV-2 persiste. ‘’Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter, si ce n’est plus possible’’, a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision japonaise TBS. Car, dit-il, les Jeux olympiques ‘’ne serviraient à rien, si les infections se répandent’’ du fait de leur organisation. Le pays du Soleil levant a recensé plus de 4 000 nouveaux cas, ce mercredi, un niveau qui n’avait plus été observé depuis fin janvier. De nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur à Tokyo et dans d’autres villes nippones. Des épreuves tests des JO ont été reportées et les rassemblements autour du relais de la flamme olympique ont été drastiquement réduits. Après son interdiction sur la voie publique à Osaka (Ouest), une décision similaire pourrait être annoncée dans un autre département japonais.

Cependant, la tenue des Olympiades reste la première option des autorités nipponnes. ‘’Nous organiserons les Jeux olympiques sous une forme qui est réalisable. Il se pourrait qu’il n’y ait pas de spectateurs’’, a précisé le ministre japonais chargé de la campagne de vaccination, Taro Kono. Par contre, les Jeux ne sont plus aussi bien accueillis par la population japonaise. Selon un sondage pour Kyodo News, réalisé en janvier dernier, 80 % des Japonais sont favorables à un report ou à l'annulation des JO. D’ailleurs, 35,3 % des personnes interrogées se sont mêmes prononcées en faveur d’une annulation pure et simple.