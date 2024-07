CLASSEMENT DES PAYS AFRICAINS SELON LE NOMBRE D’ATHLÈTES L’Égypte 1er avec 159 représentants, le Mali 1er en Afrique de l’Ouest francophone Il faut noter que le Sénégal est très loin dans le classement des délégations africaines pour les Jeux olympiques de Paris-2024 en termes de nombre d’athlètes présentés. Dans le top 10 des représentants africains, il y a l’Égypte avec une délégation composée de 159 athlètes, l’Afrique du Sud avec 143 athlètes, le Kenya avec 86 athlètes, le Nigeria (86), le Maroc (60). Suivent l’Algérie avec 46 représentants, l’Éthiopie (38), la Zambie (29). La Tunisie, avec 27 athlètes, a le même nombre de représentants que le Mali dont la délégation a surtout été étoffée par l’équipe de football composée de 18 membres. L’Angola et l’Ouganda ne sont pas non plus loin avec 25 concurrents. En Afrique de l’Ouest, les premiers en termes de représentants sont donc le Nigeria, le Mali et la Guinée, avec respectivement 86, 27 et 24 athlètes. En ce qui concerne la Guinée et le Mali, leurs effectifs ont surtout été gonflés par les 18 joueurs de l’équipe de football. Quant au Nigeria, il est non seulement présent en foot féminin, mais aussi en basketball. La Côte d’Ivoire vient en quatrième position avec 13 représentants, le Sénégal en cinquième position avec 11 athlètes. Suivent le Ghana (9), le Burkina Faso (8) et le Liberia (8), Cap-Vert (7), Gambie (7) et le Niger (7). Le Bénin et le Togo, avec 5 athlètes pour chacun, font mieux que la Sierra Leone avec ses 4 athlètes. Globalement, l’Afrique compte plus de 1 000 athlètes à ces Jeux olympiques de Paris-2024, soit une hausse de 20 % par rapport aux éditions précédentes, selon le président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), l’Algérien Moustapha Berraf. CLASSEMENT PAR NOMBRE DE MÉDAILLES (30 JUILLET) L’Afrique du Sud, 1er en Afrique avec 3 médailles dont une en or Si le défi des effectifs est globalement relevé, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour les résultats. Pour le moment, la barre des 10 médailles n’a pas encore été atteinte et seule l’Afrique du Sud a pu décrocher une médaille en or (natation 100 m brasse) et deux en bronze. À part la Nation arc-en-ciel, les deux autres pays africains à avoir remporté des médailles sont la Tunisie, une médaille en argent, et l’Égypte, une en bronze. Dans une interview sur TV5, le président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), Mustapha Berraf, rappelait les ambitions du continent pour la présente édition des Jeux olympiques. ‘’Nous avons une prévision de plus 20 % de médailles par rapport à Tokyo. Nous espérons au moins 50 médailles’’, souhaite le président de l’Acnoa qui rappelait qu’à Tokyo, l’Afrique s’en était tirée avec un total de 37 médailles, dont 11 en or. Saluant la participation importante des pays africains, il disait : ‘’Il y a beaucoup d’efforts qui sont en train d’être faits au niveau des différents pays et avec l’accompagnement du CIO.’'