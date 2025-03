Les principes de participation approuvés, hier, par la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) favorisent une forte représentation du continent africain aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar-2026.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026 (JOJ-2026) sont une occasion idéale pour les jeunes athlètes du continent africain de se mettre en évidence. C’est dans ce souci que la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a adopté des principes favorisant une participation massive du continent aux 4es Jeux dédiés exclusivement aux athlètes âgés de 15 à 18 ans.

‘’En approuvant les principes de participation pour les JOJ de Dakar-2026, la commission exécutive du CIO réaffirme l'engagement pris, à travers cet événement, en faveur de l'universalité, de l'égalité des genres et d'une forte représentation du continent africain’’, a fait savoir le comité olympique dans son site officiel.

Ainsi, le CIO priorise la représentation des 54 CNO africains dans l’attribution des quotas dans tous les sports prévus pour ces Jeux. ‘’Dans la mesure du possible, tous les CNO africains auront une représentation minimale de deux athlètes masculins et deux athlètes féminines’’.

Par ailleurs, le CIO veut garantir la participation des athlètes sénégalais et africains dans tous les sports au programme. ‘’Il y aura une représentation continentale et du pays hôte, dans la mesure du possible, dans chaque sport et discipline’’. Le Sénégal sera représenté dans 23 disciplines sportives, sur les 35 retenues pour les JOJ-2026.

‘’Au début, c'était 25, mais actuellement, nous en sommes à 23 disciplines sportives qui concernent les sports collectifs, les sports de combat et les sports individuels’’, a informé la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture lors de la rencontre avec les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées par les JOJ, le 11 mars dernier. La tutelle a également annoncé la prévision d’une enveloppe d’un milliard de francs CFA dans le budget 2025 pour la préparation des athlètes sénégalais aux JOJ. ‘’L’âge maximum des participants sera de 17 ans au moment des Jeux, y compris jusqu'à la cérémonie de clôture, les exigences d'âge minimum par discipline étant alignées sur les règlements de la FI et approuvées par le CIO’’.

Pour s’assurer une participation massive des athlètes africains, le CIO a pris des mesures pour alléger les contraintes, notamment d’ordre financier. ‘’Le cadre établi supprime également l'obligation d'organiser des épreuves de qualification propres aux JOJ, ce qui permet de réduire la charge financière et logistique pesant sur les CNO, les FI, les fédérations nationales et les athlètes. Cette approche structurée garantit des principes de participation équitables et ouverts à tous, tout en renforçant l'impact des Jeux olympiques de la jeunesse partout dans le monde’’, a indiqué le communiqué. Pour garantir un système de sélection des athlètes inclusif, le comité olympique exige une parité dans l’établissement du nombre de places de qualification des femmes et des hommes dans toutes les disciplines.

La Commission exécutive du CIO a également approuvé les principes relatifs aux systèmes de qualification pour Los Angeles-2028. Chaque fédération internationale (FI) étant habilitée à élaborer son propre système de qualification soumis à l’approbation de la commission exécutive du CIO, ces principes doivent être appliqués de manière cohérente et conforme à la Charte olympique. La préparation des systèmes de qualification par sport commencera en avril 2025. Les systèmes comportent un calendrier de qualification qui ‘’ne peut excéder 24 mois (deux ans), à condition que ce calendrier ne constitue pas une discrimination au sens de la Charte olympique’’.

Par conséquent, ‘’toutes les épreuves de qualification doivent être terminées au plus tard le dimanche 11 juin 2028’’.

LOUIS GEORGES DIATTA