Placé en bonne place du calendrier fédéral depuis plusieurs décennies, la Coupe de l’ambassadeur du Japon de judo a encore tenu ses promesses. À l’issue des combats âprement disputés, Ernest Mohamed Mendoya (+90 kg) et Vanessa Temy Senghor (-70 kg) ont remporté l’or.

L’édition 2024 de la Coupe de l’ambassadeur du Japon de judo s’est déroulée ce samedi au stadium Marius Ndiaye. À l’issue des combats qui ont mis aux prises 48 combattants garçons (27) et filles (21), Ernest Mohamed Mendoya (JCM) est monté sur la plus haute marche du podium chez les garçons. Aligné dans la catégorie des +90 kg, Mendoya a remporté la médaille d’or en battant en finale Mbaye Diouf du Judo club Somone Baobab (JSB). Dans les autres catégories, Seydou Nourou Diallo (LMF) a remporté l’or en s’imposant en finale contre Mamadou Dione (JSB) en -81 kg. Chez les -66 kg, Serigne Maouloud Guèye (JCP) a battu Aboubacary Sidibé (CNE). Et en -55 kg, Albert Sambou de l’AS Douanes a gagné sa finale face à Demba Guissé du Dakar université club (Duc).

Chez les filles, c’est Vanessa Temy Senghor (ESS) qui a remporté le Graal dans la catégorie des poids lourds (-70 kg) en dominant en finale Jacqueline Corréa (SNT). Chez les -63 kg, Maïmouna Diop (PDD) a remporté la finale face à Safiétou Diédhiou (JCP) et Yandé Diouf (JCP) dans la catégorie des -44 kg a pris le dessus sur Aïcha Diop (PDD).

L’ambassadeur du Japon satisfait

Le président de la Fédération sénégalaise de judo (FSJDA) a présidé la cérémonie officielle de cet événement sportif qui occupe une place de choix dans le calendrier fédéral, en présence de l’ambassadeur du Japon, Osamu Izawa.

Selon Ababacar Ngom, le diplomate nippon a été séduit par l’organisation mise en place. ‘’Tout doit être chronométré et chaque séquence est notée par l’ambassadeur du Japon. À la fin, il m’a dit : ‘Je suis content parce que le timing a été très bien respecté.’ C’est parce qu’on a mis les normes de la FIJ sur toutes les séquences de la compétition’’, a-t-il confié. Maitre Ngom s’est dit satisfait de l’évolution de la Coupe de l’ambassadeur du Japon. ‘’Je suis très satisfait aujourd’hui parce qu’Alassane Thioub, le grand judoka, m’a dit : ‘Je viens donner les médailles, parce qu’il y a quarante et un ans, j’avais gagné la Coupe de l’ambassadeur du Japon.’ Cela fait quarante-et-une années que le judo sénégalais organise ce tournoi. Quarante-et-un ans c’est une belle histoire. Il y a eu beaucoup de changements parce qu’on s’arrêtait juste à faire les petites catégories, les seniors’’.

Cette année, des innovations ont été apportées par le comité d’organisation de la compétition, notamment dans le cadre de la préparation des JOJ-2026. ‘’Maintenant on s’achemine vers les JOJ Dakar-2026, où le judo doit monter sur le podium, c’est ce qu’on veut, en tout cas. C’est la discipline sur laquelle on peut compter pour monter sur le podium. On ne peut pas avoir une compétition de ce niveau sans mettre les cadets et les juniors. On a commencé avec eux et terminé avec les seniors. Il y a beaucoup d’athlètes qu’on vient de découvrir. Il y a une nouvelle page qui se dessine bien’’, s’est réjoui le président de la FSJDA.

Ababacar Ngom a également rappelé le calendrier très chargé qui attend le judo sénégalais durant le mois de novembre. ‘’Après la Coupe de l’ambassadeur du Japon, on aura demain (hier dimanche) le championnat du Sénégal par catégorie de poids senior. À l’issue de cela, on va faire le tri pour le regroupement de l’équipe nationale en vue de l’Open international de Dakar. C’est un Open qui a un caractère particulier, car la Fédération internationale de judo est impliquée. Il y a un séminaire international d’arbitrage qui constitue les prémices des changements qui seront opérés pour le prochain cycle olympique. En plus d’un examen théorique et continental d’une licence continentale’’.

