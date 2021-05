Sur un siège éjectable, Andrea Pirlo ne sera probablement plus l’entraîneur de la Juventus Turin la saison prochaine, même en cas de qualification en Ligue des Champions (voir ici). Trois noms reviennent en priorité pour sa succession, rapporte L’Equipe.

Très évasif sur son avenir au Real Madrid, où son contrat court jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane représente évidemment la piste la plus prestigieuse et son nom revient de plus en plus souvent, notamment depuis qu’il a ouvert la porte à un retour.

Un come-back est aussi envisageable pour Massimiliano Allegri, toujours libre et de plus en plus regretté par la Vieille Dame, où personne n’a fait mieux depuis son départ en 2019. Enfin, Simone Inzaghi, en fin de contrat avec la Lazio Rome, où son travail et son style offensif sont encensés, constitue aussi une option séduisante.

Les pistes Gennaro Gattuso (Naples) et Sinisa Mihajlovic (Bologne) sont également évoquées par la presse italienne.