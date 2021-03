Le médaillé d’or de karaté aux Jeux africains de Johannesburg-1999, Alynar Ndao, qui a décroché son grade de juge mondial B de kata, à l’Open d’Istanbul, veut progresser le plus haut possible, pour rendre plus visible le karaté sénégalais au plan international.

Les couleurs du Sénégal ont rayonné encore une fois au niveau international, grâce aux sportifs. Cette fois, c’est le karaté qui a porté haut le flambeau, grâce à Alynar Ndao. L’ancien champion sénégalais s’est illustré en Turquie, en réussissant à l’examen d’arbitrage kata, qui s’est tenu le 12 mars dernier à l’Open d’Istanbul, selon un communiqué signé du chargé de communication de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA). ‘’Alynar devient juge mondial B kata’’, précise la note. ‘’L’examen de grade que j’ai passé à Istanbul n’était pas si évident que ça, parce qu’il y avait pas mal de contraintes au niveau sanitaire. Grâce à Dieu, on a pu le faire’’, s’est réjoui le récipiendaire qui a adressé ses remerciements à sa famille, au président de la FSKDA, El Moctar Diop, et à son équipe.

Déjà titulaire du même grade d’arbitre en kumité (combat), le médaillé d’or de karaté aux Jeux africains (Johannesburg-1999) estime que ce nouveau statut lui permet de positionner encore plus le karaté sénégalais sur l’échiquier mondial. ‘’Ce grade d’arbitrage kata permet surtout d’amener une certaine visibilité au karaté sénégalais. Représenter le Sénégal, c’est important. Il n’y a pas que moi ; il a aussi Ndoumé Fall (membre de la Commission des arbitres de l’Union des fédérations africaines de karaté, NDLR) qui représente très bien le Sénégal, a déclaré Alynar Ndao, dans un entretien avec le service communication de la FSKDA.

A travers l’arbitrage, il compte représenter dignement le karaté sénégalais au plan international, à l’instar de l’ancien président de la fédération sénégalaise, Souleymane Gaye, membre du Bureau exécutif de la Fédération mondiale de karaté. Pour cela, dit-il, il usera de son caractère de ‘’compétiteur’’ qu’il a toujours été en tant que combattant, pour ‘’aller le plus loin possible’’ dans l’arbitrage. ‘’Plus on monte en grade au niveau international, plus la fédération sénégalaise sera davantage représentée. A travers l’arbitrage aussi, je ferai le nécessaire pour une meilleure visibilité du karaté’’.

Par ailleurs, Alynar Ndao encourage ses pairs sénégalais à se hisser le plus haut possible dans le domaine de l’arbitrage mondial, pour renforcer le taux de représentation nationale, voire continentale. ‘’Pour ce qui concerne l’Afrique noire, j’étais tout seul (à l’examen de passage à Istanbul, NDLR). J’incite tous les arbitres sénégalais à pouvoir arriver à ce niveau pour représenter le Sénégal. L’arbitrage est essentiel pour le haut niveau’’, a-t-il conclu.

LOUIS GEORGES DIATTA