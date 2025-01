Avec une mobilisation de “5,5 milliards F CFA de la Bad”, l’AEME est prête pour engager la phase 1 du “programme relatif à l'éclairage efficace des bâtiments au Sénégal”. Ce projet va permettre ainsi la promotion des “lampes économes en énergie dans les bâtiments (PPLEEF) de l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie (AEME)”. Par ailleurs, on nous apprend que cet investissement, premier en son genre de la part de la Banque africaine de développement exclusivement dédié à l’efficacité énergétique, constitue une “avancée majeure dans les efforts de doublement du niveau de l’efficacité énergétique avec la dynamique de transition énergétique du pays”.

On nous renseigne également que l’objectif du PPLEEF, d’un montant global de près de “25 milliards F CFA”, est une couverture nationale et la phase 1 ciblera “près de 700 000 ménages sénégalais et 80 000 petits professionnels dans trois régions”.