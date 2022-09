Champion du Sénégal en titre, le Casa Sports accueille le club algérien de la Jeunesse sportive de Kabily (JS Kabily), ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès (17 h), en match comptant pour le premier tour de la Ligue africaine des champions.

Le Casa Sports va retrouver la scène africaine, après une dizaine d’années d’absence. Le club de Ziguinchor va recevoir, ce dimanche, la Jeunesse sportive de Kabily (JS Kabily) d’Algérie, au stade Lat Dior de Thiès. Champion du Sénégal en titre, le Casa veut représenter dignement le football sénégalais en Ligue des champions de la Caf et ‘’marquer l’histoire’’ de la compétition.

Selon son président, l’objectif est de faire mieux que la dernière campagne de 2013. Le Casa avait été éliminé au premier tour par le Stade Malien qui s’est imposé à l’aller et au retour (1-2, 2-0). Les Ziguinchorois avaient battu au tour préliminaire le club marocain du Moghreb Tétouan à l’issue des tirs au but (3 tab 1), au stade Demba Diop. Les deux équipes avaient remporté chacune une manche sur le même score (1-0).

Le football sénégalais est en ‘’ébullition’’, a fait remarquer Seydou Sané. ‘’Nous avons une grande équipe nationale A, une grande équipe locale, de grandes équipes U20, 17 et U23. Il nous reste que la performance au niveau des clubs qui doivent confirmer cette ébullition’’. Pour M. Sané, le Casa ‘’n’a pas le droit à l’erreur’’. C’est pourquoi, dit-il, son équipe vise à ‘’aller le plus loin possible’’ dans cette compétition, pourquoi pas en ‘’finale’’. Et cela passe par une grande prestation face à l’équipe algérienne, dimanche.

Demba Ramata sur le banc

Pour réaliser ses ambitions, le Casa Sports n’a pas lésiné sur les moyens. D’abord, le club s’est battu pour maintenir presque intact son groupe de la dernière saison. Ainsi, à l’exception de Lamin Djarju, meilleur joueur de Ligue 1, ‘’tous les joueurs sont présents et très motivés’’. Pour réussir ce pari, le président et ses collaborateurs se sont appuyés sur deux leviers. D’abord, donner une raison aux joueurs de rester par le biais de la motivation financière. ‘’En tant que champions du Sénégal, nous devions revaloriser leurs salaires. Ce qu’on a fait aussi bien pour les joueurs que pour les entraineurs’’, a-t-il expliqué. Ensuite, conscientiser les joueurs sur l’expatriation prématurée. ‘’Dans beaucoup de clubs au Sénégal, les joueurs partent tôt, mais finissent par revenir pour repartir après. Pour éviter à nos joueurs ce va-et-vient, nous les avons convaincus de rester et d’attendre d’avoir une certaine maturité avant de partir. Ce qu’ils ont compris’’.

Le Casa Sport a également entamé la préparation de son match contre la JS Kabily par des stages et des matches internationaux. Ainsi, le club ziguinchorois a participé au West Africa Champions Cup où il y avait le Djoliba AC du Mali, le Soar Academy et le Horoya AC de la Guinée. Le champion du Sénégal a rencontré et perdu en finale le Horoya (2-1), champion de la Guinée. Les Ziguinchorois se sont rendus ensuite en Gambie où ils ont affronté la sélection espoir des Scorpions.

Pour cette présente campagne africaine, c’est l’ancien coach et actuel directeur technique Demba Ramata Ndiaye qui va diriger l’équipe du Casa Sport. L’actuel entraineur, Ansou Diadhiou, n’étant pas éligible aux compétitions de clubs de la Caf. Mais les dirigeants ont obtenu de la Confédération africaine de football une dérogation à Diadhiou pour qu’il puisse s’assoir sur le banc, le jour du match. Quant à Demba Ramata, il a déjà l’expérience de la scène continentale, pour avoir conduit le Casa à la Ligue africaine des champions en 2013 et en Coupe de la Caf en 2012. C’est également lui qui a donné au Casa son premier titre de champion du Sénégal, en 2012.

S’appuyer sur la ‘’machine’’ Allez Casa

Selon Seydou Sané, le Casa fera face à la JSK avec tous ‘’ses atouts’’ et jouera ‘’crânement’’ ses chances. Parmi ses points forts, il y a le comité des supporters Allez Casa. ‘’Au Casa Sports, nous avons une machine, c’est Allez Casa’’, a soutenu le président dudit comité. A en croire Malamine Tamba, ‘’les supporters sont prêts à remporter le match de la mobilisation sur les gradins pour pousser l’équipe à se transcender. Toutes les délégations des différentes régions s’apprêtent à rallier Thiès dimanche. On veut au moins remplir la tribune découverte du stade Lat Dior’’.

Pour gagner le pari de la mobilisation et de l’animation, le président du club a invité tous les acteurs du football sénégalais à l’union sacrée autour du Casa Sports. Car, dit-il, au-delà du Casa, c’est une ‘’représentation nationale’’. ‘’Aujourd’hui, tout le Sénégal est avec nous pour pousser le Casa à se qualifier aux tours suivants pour obtenir un plus grand nombre de représentants en Afrique. L’objectif est de faire partie du top 12 des pays qui ont les championnats les plus relevés’’, a confié Seydou Sané.

Pour atteindre cet objectif, le club de Ziguinchor peut compter sur le soutien des dirigeants du sport sénégalais. Au premier rang, le ministère des Sports qui a pris en charge ‘’l’ensemble des billets’’ pour le voyage de Dakar à Alger et d’Alger à Sétif où se jouera le match. Quant à la Fédération sénégalaise de football, en plus d’avoir soutenu le club dans sa préparation, elle lui a remis une enveloppe de 25 millions F CFA. La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a contribué à hauteur d’un million de francs CFA.

LOUIS GEORGES DIATTA