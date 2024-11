Pour ses deux derniers matches sur le banc des Lions en tant qu’intérimaire, Pape Thiaw a conclu par deux victoires et deux clean sheets. Certains joueurs ont marqué des points, d’autres non.

Au moment où ces lignes sont écrites, Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Son intérim, qui courait pour les quatre derniers matches des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025, s’est terminé au coup de sifflet final de la rencontre face au Burundi. Le technicien de 44 ans a dirigé la sélection sénégalaise lors des deux dernières trêves. Après les deux premières victoires du mois d’octobre contre le Malawi, les Lions ont récidivé avec les mêmes performances, les 14 et 19 novembre, respectivement face au Burkina Faso (1-0) et au Burundi (2-0).

Comme lors des deux premiers matches, Pape a donné des minutes à plusieurs joueurs. Il a utilisé 20 des 24 internationaux qu’il avait à sa disposition.

Peu d’entre eux, comme Édouard Mendy, Sadio Mané, Krépin Diatta, etc., ont disputé toutes les minutes. Certains ont convaincu, d’autres beaucoup moins.

Le mur de la Tanière

Le retour du n°1 dans les buts des Lions a été parmi les plus marquants. Meilleur joueur du match contre le Burkina Faso avec cinq arrêts décisifs, Édouard Mendy a apporté sa sérénité, son calme et sa confiance à sa défense. Face à des Étalons menaçants, Edou a soulagé son équipe et a permis aux siens de garder la confiance. C’est d’ailleurs à la suite d’un de ses arrêts que les Lions ont ouvert le score. Contre le Burundi, il a, à nouveau, été aligné par Pape Thiaw.

Mais contrairement à la rencontre contre le Burkina, Mendy n’a pas eu grand-chose à faire, n’effectuant qu’un seul arrêt sur le seul tir cadré burundais. L’ancien portier des Blues de Chelsea n’a encaissé aucun but lors des deux rencontres. Ses belles prestations font suite à celles de Seny Dieng lors de la trêve du mois d’octobre. Elles confortent le Sénégal au poste de gardien de but pour les compétitions à venir.

Sur l’ensemble des deux matches, Édouard a montré qu’il restait le n°1 à ce poste.

Le soldat de droite

L’autre retour rassurant est celui de Krépin Diatta. Après avoir purgé sa sanction de quatre matches avec l’équipe nationale, Krépin retrouve une place de titulaire. Aligné sur le côté défensif droit, en remplacement de Formose Mendy (titulaire lors des deux matches précédents), le joueur de l’AS Monaco a été intraitable sur son couloir durant l’ensemble des deux rencontres. Lors du match face au Burkina Faso, il a brillé par son aisance technique et sa solidité défensive. Même s’il s’est fait peur en fin de période avec une blessure au genou, il a réussi à retrouver sa place face au Burundi.

C’est durant ce match qu’il a été le plus en vue. Avec 8 duels remportés sur 13, 6 tacles et 3 centres réussis sur 5, Krépin a été l’un des joueurs les plus performants du match. Très présent sur le plan défensif, il a énormément apporté sur son couloir et montré une complicité technique avec Iliman Ndiaye. Choisi au détriment du Lorientais Formose Mendy, il gagne à nouveau des points dans un poste qui n’est pas forcément le sien, mais qu’il commence à bien assimiler.

Le challenger

Sur le flanc gauche, El Hadj Malick Diouf enchaîne deux nouvelles titularisations, avec le forfait d’Ismaïl Jakobs. Le latéral gauche du Slavia Prague a également été solide durant les deux matches. Timide lors du premier match, malgré ses bonnes intentions, le joueur de 19 ans a été plus à son avantage contre le Burundi. Entreprenant et doté d’une bonne qualité de frappe, Malick est monté en puissance durant la rencontre. Avec 5 duels remportés sur 6, 3 passes clés et 0 dribble subi, le joueur formé à l’académie Mawade Wade a été solide sur son couloir. Il a montré qu’il pouvait être un sérieux concurrent pour Ismaïl Jakobs à ce poste.

Le cœur du jeu se porte bien

L’entrejeu des Lions a été le plus performant durant cette trêve. Tous les joueurs utilisés par Pape Thiaw ont apporté leur pierre à l’édifice. Absent de la feuille de match à Diamniadio, Pape Guèye a disputé l’ensemble de la partie à Bamako contre le Burkina. Passeur décisif sur l’unique réalisation de la partie, le milieu de terrain de Villarreal a été l’éclaireur de l’entrejeu. Avec 12 passes en profondeur réussies sur 17, dont celle qui amène le but, Pape Guèye a apporté sa touche technique et sa vision de jeu.

Il était accompagné au milieu par le doyen de cette sélection, le joueur le plus capé, Idrissa Gana Guèye. Le joueur d’Everton se montre toujours aussi indispensable à 35 ans. Son expérience a été importante dans l’équilibre de l’entrejeu. Élément défensif du double pivot, il a brillé par son placement, sa capacité à tacler (5 tacles sur les deux matches) et à récupérer les ballons. Il a même été le prédisposé aux coups de pied arrêtés, en l’absence de Lamine Camara.

Absent contre le Burkina, Lamine est revenu contre le Burundi. Sa précision sur les coups de pied arrêtés (3 passes clés en 20 minutes de jeu) a montré son importance.

Diarra en feu, Sabaly a des ailes

Il a été l’unique buteur des Lions sur les deux matches. Habib Diarra a inscrit ses trois premiers buts en sélection durant cette trêve. Remplaçant au coup d’envoi du premier match, le capitaine de Strasbourg a permis aux Lions de l’emporter 19 minutes après son entrée en jeu. Cette réalisation lui donne de la confiance. Titulaire au deuxième match dans l’entrejeu, Habib apporte sa fougue et son intelligence tactique. Il inscrit les deux buts de la rencontre. Il est sans doute le joueur le plus marquant durant cette trêve.

Comme en octobre, Pape Matar Sarr a été titularisé durant le deuxième match. Et comme en octobre, il a été très influent dans l’entrejeu. Avec 8 duels au sol remportés sur 13, 6 tacles et 3 interceptions, le milieu de terrain de Tottenham a montré qu’il avait l’étoffe pour prétendre à une place de titulaire.

Cheikh Tidiane Sabaly a aussi gagné des points. Pour sa première sélection contre le Burundi, le joueur du FC Metz a délivré sa première passe décisive. Remuant et percutant, il s’est montré comme une nouvelle option au poste d’ailier droit. Il avait remplacé Iliman Ndiaye, passeur décisif sur le premier but de Diarra, qui a aussi été correct dans son engagement.

Les moins en vue

Il n’a pas réussi à inscrire son 44e but en équipe nationale. Bien qu’il ait disputé l’entièreté des deux matches, Sadio Mané n’a pas forcément pesé. Le n°10 d’Al-Nassr a eu du mal à exister face aux défenseurs adverses. Pas impliqué sur les trois buts de l’équipe, ses bonnes intentions n’ont pas payé.

De son côté, Ismaïla Sarr n’a pas beaucoup tenté face au Burkina. Maladroit dans le dernier geste, le joueur de Crystal Palace n’a pas existé face aux Étalons. Il n’a pas été utilisé contre le Burundi.

Nicolas Jackson a également eu du mal à sortir son épingle du jeu. Statique et encombré par le positionnement de Sadio, le buteur de Chelsea n’a pas été à son aise. Il a logiquement été remplacé par Chérif Ndiaye au retour.

MAMADOU KANE