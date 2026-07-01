Le baccalauréat général 2026 se déroule dans de bonnes conditions dans la région de Thiès. C'est le constat dressé par les autorités administratives et éducatives à l'issue de la tournée de visite des centres d'examen, effectuée ce mardi au Lycée d'Excellence Cheikh Ahmadou Bamba, aux Cours privés Saint-Augustin et au lycée Malick Sy.

Selon l'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, les constats effectués sur le terrain sont globalement encourageants, avec une forte présence des candidats dans les centres d'examen, malgré quelques absences enregistrées. « Nous avons beaucoup de satisfaction au regard de ce que nous avons observé », a-t-il déclaré, rappelant que 31 143 candidats composent cette année dans la région de Thiès.

Le gouverneur adjoint a particulièrement mis en avant la forte représentation des filles, qui constituent 62,5 % des effectifs, soit près de 19 000 candidates. Une proportion qu'il considère comme un signal positif pour la promotion de l'éducation des jeunes filles.

Ababacar Sadikh Niang a également salué les dispositions prises en faveur des 36 candidats à besoins spécifiques, parmi lesquels figurent des personnes malvoyantes, malentendantes et à mobilité réduite. Selon lui, toutes les conditions ont été réunies pour leur permettre de composer dans les mêmes conditions que les autres candidats. Il estime que cette démarche illustre la volonté des autorités de renforcer l'inclusion dans le système éducatif sénégalais et de garantir à chaque candidat les mêmes chances de réussite.

Le gouverneur adjoint a également souligné la présence de candidats originaires d'autres régions du Sénégal, notamment de Ziguinchor, Kaolack et Saint-Louis, venus composer dans des centres de la région de Thiès. À ses yeux, cette mobilité traduit la capacité du dispositif régional à accueillir des candidats dans de bonnes conditions, tout en renforçant les principes d'équité et d'inclusion qui fondent l'organisation des examens nationaux.

Pour Ababacar Sadikh Niang, le bon déroulement de cette première phase du baccalauréat est le résultat d'une étroite collaboration entre les différents services impliqués dans l'organisation de l'examen. Il a rappelé que les réunions préparatoires, la réception des épreuves ainsi que la coordination entre les administrations ont permis d'assurer un déroulement serein des opérations.

Le gouverneur adjoint a ainsi rendu hommage aux autorités administratives, aux forces de défense et de sécurité, à l'Inspection d'académie de Thiès ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle pour leur engagement. « Jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été signalé. Ce résultat est le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs mobilisés sur le terrain », a-t-il souligné.

Concernant les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), Ababacar Sadikh Niang a appelé l'ensemble des intervenants à maintenir le même niveau de mobilisation. Il les a exhortés à poursuivre leurs efforts avec la même vigilance et la même détermination afin d'assurer le bon déroulement des examens scolaires à venir et de préserver le climat de sérénité observé depuis le début de la session du baccalauréat dans la région de Thiès.

Une organisation renforcée par la digitalisation

L'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sène, a indiqué que la région compte cette année 75 centres d'examen, dont huit centres secondaires. Parmi les principales innovations de cette session figure le « Portail du Bac », une plateforme numérique destinée à moderniser l'organisation de l'examen. Selon Gana Sène, cet outil permet de digitaliser l'enrôlement des candidats, des enseignants, des correcteurs et des présidents de jury, tout en facilitant le suivi administratif.

L'inspecteur d'académie a notamment souligné que la plateforme permet désormais d'identifier très tôt les difficultés liées à l'état civil des candidats. « Dès le mois d'octobre, nous pouvons détecter les problèmes d'état civil, alors qu'auparavant ils n'étaient souvent découverts qu'au moment de la préparation des examens », a-t-il expliqué.

À l'issue de la visite des centres, Gana Sène s'est déclaré satisfait des premiers constats. « Les premiers retours sont rassurants. Nous félicitons l'ensemble des acteurs qui contribuent au bon déroulement de cette session », a-t-il affirmé.

Des résultats scolaires encourageants

Profitant de cette visite, l'inspecteur d'académie est revenu sur les performances récentes enregistrées dans la région de Thiès. Il a rappelé que le baccalauréat technique a enregistré un taux de réussite de 89 %, tandis que le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) a atteint 93,88 % de réussite. L'académie s'est également distinguée au niveau national grâce à Khadidjatou Kâ, lauréate du concours Miss Mathématique, ainsi qu'au Lycée Amary Ndack Seck, vainqueur du concours national d'anglais organisé par l'ambassade des États-Unis. Pour Gana Sène, ces distinctions témoignent de la qualité du travail accompli, même si des défis restent à relever pour améliorer davantage les performances du système éducatif.

Interrogé sur le retard observé dans le paiement des bourses des élèves-maîtres, l'inspecteur d'académie a précisé que cette situation concerne l'ensemble du pays. Il a toutefois assuré que les paiements sont désormais en cours de régularisation dans la région de Thiès. Selon lui, une attaque informatique ayant affecté le Trésor public a contribué à ralentir les opérations de paiement. Les autorités travaillent toutefois au rétablissement complet du dispositif afin de résorber les retards enregistrés à l'échelle nationale.

Ndeye Diallo (Thiès)