Compte tenu de l’allègement du couvre-feu de minuit à 05 heures du matin, dans les régions de Dakar et Thiès, et de la décision du président de la République de lever l’état de catastrophe sanitaire, à partir du 19 mars prochain, le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé, ce vendredi, la reprise prochaine de l’ensemble des activités sportives sur toute l’étendue du territoire national.

Le monde du sport va bientôt retrouver le sourire. Le ministre des Sports a annoncé, ce vendredi, le redémarrage des activités sportives dans leur ensemble. ‘‘Maintenant que Monsieur le Président de la République a allégé le couvre-feu, ramené désormais de minuit à 05 heures du matin, et pris la décision de lever l’état de catastrophe sanitaire, à partir du 19 mars prochain, les conditions sont réunies pour une reprise des compétitions sportives, suivant d’autres modalités à définir et à arrêter’’, a déclaré Matar Ba, faisant face à la presse. Cette ouverture des salles et terrains de sport se fera en fonction ‘‘de la capacité d’accueil des infrastructures et des modalités de respect des mesures barrières’’.

Ces nouvelles dispositions seront établies de façon individuelle, selon la spécificité de chaque discipline sportive, ‘‘en accord avec les commissions et les services de sécurité et de santé pour permettre et faciliter l’accès du public aux lieux de compétition’’. C’est après approbation du ministre des Sports du protocole sanitaire de chaque discipline, que celui-ci prendra ‘‘un arrêté pour fixer la date de reprise des compétitions sportives sur l’étendue du territoire national’’.

En attendant l’entrée en vigueur de ce règlement, certaines disciplines comme le football et le basket ont démarré leurs compétitions, depuis le début de l’année, mais sous le format du huis clos. Par contre, la lutte tarde à reprendre ses activités, du fait, en partie, du refus de la plupart des acteurs de tenir les combats sans le public.

Hommage à Ghassan Ezzidine

Lors de la rencontre avec la presse, le ministre des Sports en a profité pour rendre hommage à de ‘‘valeureux’’ membres de la famille sportive sénégalaise, dont l’ancien président de la Fédération sénégalaise des sports boules, Ghassan Ezzidine, décédé dimanche dernier. C’est ‘‘une grande perte pour le Sénégal, sa patrie ; pour le mouvement sportif national’’, a regretté le ministre des Sports. M. Ezzedine, a témoigné Matar Ba, ‘‘était l’un des plus grands serviteurs’’ du sport sénégalais. ‘‘C’est une grande perte pour la communauté sénégalaise d’origine libanaise dont il incarnait, à merveille, les valeurs de sociabilité, de solidarité et de partage.’’

Ces pensées pieuses vont également à l’endroit de feu Babacar Ba, Instructeur d’Education physique et sportive en retraite, ancien pensionnaire de la Linguère de Saint-Louis et de l’équipe nationale de football, mais aussi de feu Mamadou Diallo, Inspecteur de l’Education populaire, de la jeunesse et des sports en retraite, ancien chef de la Division du personnel du département des Sports.

LOUIS GEORGES DIATTA