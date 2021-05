Au cours d'une 37e journée de multiplex espagnol tendue et difficile pour les favoris, le Real a cru choper la première place à l'Atlético de Madrid en s'imposant à Bilbao. Mais son rival a finalement renversé Osasuna sur la fin pour s'approcher encore davantage du titre de Liga, que Barcelone (défaite devant le Celta de Vigo) et Séville (raclée reçue par Villarreal) ont officiellement abandonné.

Barcelone 1-2 Celta de Vigo

Buts : Messi (28e) pour Barcelone // Mina (38e et 89e) pour le Celta de Vigo

Toujours en course pour le Graal au coup d'envoi, le Barça. Pas encore largués bien que distancés, les Catalans démarrent donc fort face au Celta de Vigo avec une occasion pour Griezmann et une autre de Messi dans le premier quart d'heure. Dix minutes plus tard, l'Argentin ouvre le score : servie par Busquets, la Pulga place une tête qui trompe Villar. Sauf qu'avant la mi-temps et malgré une nette domination, Piqué laisse le champ libre à Mina pour l'égalisation. Un Piqué pas loin de trouver le chemin des filets, en milieu de second acte. C'en est terminé des espoirs de titre pour les Blaugrana, Lenglet ne terminant pas la partie à cause d'un deuxième jaune et Ter Stegen devant même s'employer pour empêcher la défaite... qui intervient quand même, Mina s'offrant un doublé sur la fin au rebond d'un poteau. Le champion sera madrilène, c'est désormais certain.

Atlético de Madrid 2-1 Osasuna

Buts : Lodi (82e) et Suárez (88e) pour l'Atlético de Madrid // Budimir (75e) pour Osasuna

Mi-temps, au Wanda Metropolitano. L'Atlético, leader du championnat, n'en croit pas ses yeux : en dépit de nombreuses opportunités (deux poteaux de Saúl et Suárez, arrêt d'Herrera devant Correa...), les Colchoneros ne réussissent pas à trouver la faille contre Osasuna. Pourtant, le trophée est tout proche, puisque ni le Real ni le Barça ne mènent. Malheureusement pour les locaux, la poisse continue après la pause : le but de Savić est annulé pour hors-jeu, Herrera est encore là face à Correa, et Koke ne trouve pas le cadre. Si bien que devant ce scénario, l'impossible se produit : Osasuna plante un couteau dans le dos de Simeone, en marquant à un quart d'heure du terme par Budimir de la tête en dépit de la détente d'Oblak. La justice n'ayant pas complètement disparu, Lodi remet les compteurs à zéro en puissance sur un service de Félix. Et finalement, Suárez donne la victoire à sa bande sur le gong ! Ouf !

Bilbao 0-1 Real Madrid

But : Nacho (68e)

Vigilant, ce Real Madrid. Presque trop, en tout cas en première période. Car hormis une main de Morcillo dans sa surface de réparation, les Merengues ont un mal fou à se montrer dangereux. C'est même Berenguer qui est tout proche d'ouvrir le score, sur coup franc. 45 premières minutes insuffisantes, donc, pour que le champion en titre ne revienne sur son ennemi de l'Atlético. Et la deuxième période ne commence pas mieux, Courtois devant s'interposer devant Morcillo pour éviter la mauvaise surprise. Peut-être piqués par le pion annulé des Matelassiers, les visiteurs accélèrent alors avec une tentative de Modrić et surtout une barre transversale de Casimero. Et forcément, leurs efforts payent rapidement : à la 68e, Nacho libère les siens sur un corner mal dégagé par Bilbao. Lequel rate ensuite de peu l'égalisation, par Villalibre et Vesga, et finit à dix avec l'expulsion de García. Dommage pour le vainqueur, Osasuna n'a pas tenu son résultat...

Villarreal 4-0 Séville

Buts : Bacca (34e, 47e et 79e) et Moreno (67e)

Ce qu'il faut retenir : Les rêves de titre qui s'envolent officiellement pour Séville, la faute notamment à un Bacca en feu.

Cadix 1-3 Elche

Buts : Mari (15e, sp) pour Cadix // Milla (58e), González (64e) et Chaves (88e) pour Elche

Ce qu'il faut retenir : Le sursis que s'offre Elche, revenu de nulle part et à égalité avec le dix-septième !

Alavés 4-2 Grenade

Buts : Pons (8e), Duarte (21e), Joselu (66e) et Rioja (72e) pour Alavés // Molina (31e) et Puertas (63e) pour Grenade

Ce qu'il faut retenir : Le tout premier but de Duarte, défenseur espagnol de 25 ans, en Liga.

Getafe 2-1 Levante

Buts : Aleñá (13e) et Kubo (84e) pour Getafe // Melero (30e) pour Levante

Ce qu'il faut retenir : Le maintien officiel de Getafe, grâce à ce succès.

Valence 4-1 Eibar

Buts : Guedes (3e et 49e) et Soler (19e et 30e) pour Valence // Salvatierra (39e) pour Eibar

Ce qu'il faut retenir : Le doublé de Guedes, aux bons souvenirs du Paris Saint-Germain et les neuf orteils d'Eibar en D2.

Betis Séville 1-0 Huesca

But : Iglesias (57e, sp)

Ce qu'il faut retenir : La position inconfortable de Huesca, dix-septième à égalité avec le dix-huitième et donc pas encore maintenu.

Real Sociedad 4-1 Valladolid

Buts : Isak (6e et 16e), Silva (28e) et Januzaj (35e, sp) pour la Real Sociedad // De Souza (82e) pour Valladolid

Ce qu'il faut retenir : La cinquième place de la Real Sociedad, qui tient bon sa position de leader dans le « deuxième » championnat.

