Génération Foot et l’AS Pikine, vainqueurs respectivement de l’US Gorée (3-0) et du Ndiambour de Louga (1-0), sont les grands bénéficiaires de la 14e journée jouée ce week-end. Ces deux équipes occupent désormais successivement les 2e et 3e places.

La Ligue 1 a repris du service, après une trêve de trois semaines. Les 12 équipes ont entamé la phase retour avec la 14e journée jouée ce week-end. Seuls le Jaraaf de Dakar (8e, 18 pts) et Mbour Petite Côte (12e, 11 pts) ont manqué ce rendez-vous.

Le début de la seconde partie du championnat a été marqué par la chute des deux équipes du haut du classement. Le leader Teungueth FC (24 pts) a concédé la défaite (1-0) à Ziguinchor, ce dimanche, sur la pelouse du Casa Sport (6e, 19 pts). Les Ziguinchorois ont pris leur revanche sur les Rufisquois, qui les avaient battus à la levée des rideaux (1re journée) du championnat sur le score de deux buts à zéro, au stade Ngalandou Diouf. L’ex dauphin de TFC, l’AS Douanes, a aussi mordu la poussière lors de son déplacement au stade Lat Dior face au Cneps Excellence de Thiès (7e, 19 pts). Les hommes du coach Gaoussou Dramé ont pris le dessus sur les Gabelous, sur le score de deux buts à un. Avec ce nouveau revers, les Douaniers sont relégués de la 2e à la 4e place avec 22 pts.

C’est donc Génération Foot et l’AS Pikine qui profitent des mésaventures du club de Rufisque et de l’AS Douanes. Ainsi, l’académie de Déni Birame Ndao occupe désormais la 2e position, à égalité avec TFC (22 pts), qui garde le fauteuil de leader grâce à sa différence de buts plus favorable (+9). Les Grenats ont étrillé sur leur pelouse l’US Gorée (13e, 10 pts) sur le score de trois buts à zéro. Les Pikinois également ont démarré la phase retour du bon pied. Recevant le Ndiambour de Louga, le club de la banlieue a pris les trois points, grâce à Landing Sagna (88e). L’attaquant est sorti du banc, à la 78e mn (à la place de Malick Loum) pour donner la victoire à son équipe. L’AS Pikine remonte de la 5e à la 3e place, à égalité (22 pts) avec l’AS Douanes. La première sortie de Sidaty Sarr sur le banc du club lougatois s’est finalement mal passée. Le nouveau coach du Ndiambour et ses joueurs pourront se rattraper la jouée prochaine, lors de la réception du Casa Sport, au stade Alboury Ndiaye.

Les deux dernières rencontres du week-end se sont soldées par des matches nuls. Dakar Sacré-Cœur (17e, 17 pts) et Stade de Mbour (9e, 18 pts) se sont neutralisés 0-0. Niary Tally (14e, 8 pts) a été tenu en échec par Diambars (5e, 22 pts) sur le score de deux buts partout.

Résultats Dakar Sacré-Cœur - Stade de Mbour 0-0 Niary Tally - Diambars 2-2 Génération Foot - US Gorée 3-0 Cneps Excellence - AS Douanes 2-1 Casa Sport - Teungueth FC 1-0 AS Pikine - Ndiambour 1-0 Mbour PC - Jaraaf Reporté

LOUIS GEORGES DIATTA