Le choc des Académiciens de la 10e journée, qui opposait Diambars de Saly à Génération Foot, s’est soldé par un score vierge. Ce qui a permis à l’AS Douanes, victorieuse (2-1) à domicile face au Stade de Mbour, de s’installer à la première place du championnat.

La Ligue 1 sénégalaise a repris ses droits, après avoir été suspendue le week-end dernier, à cause des manifestations politico-sociales, sur décision de la fédération. La 10e journée a été marquée par le duel des Académiciens ; l’une des affiche les plus attendues par les amoureux du ballon rond, entre Diambars de Saly et Génération Foot. Les deux équipes se sont neutralisées, samedi dernier, sur un score vierge, au stade Fodé Wade. Un résultat nul qui ne fait l’affaire d’aucune des deux formations reléguées respectivement aux 2e (19 pts, +5) et 3e (18 pts) places.

C’est plutôt l’AS Douanes (1re, 19 pts +6) qui en profite pour se hisser à la tête du classement, grâce à sa victoire, le même jour, au stade Ibrahima Boye. Les Douaniers ont battu le Stade de Mbour (2-1). Les Gabelous, très en formes et très actifs dans la récupération du ballon, ont donné une leçon de réalisme à leur adversaire mbourois. Ils ont pris le match à leur compte en maitrisant la balle grâce un jeu de possession qui s’est révélé payant. Car Latyr Ndiaye, sur une action bien élaborée, a trouvé le fond des filets (45e) et permis à son équipe d’aller à la pause avec un but d’avance. Au retour des vestiaires, la physionomie du match a changé, mais le résultat reste inchangé, malgré le dévouement et l’engagement des Mbourois. Il a fallu attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour voir les efforts des Stadistes récompensés. Sur une passe lointaine, Mamour Diallo signe le but égalisateur à la 81e mn. Mais la joie des visiteurs est de courte durée. Cinq minutes plus tard (86e), Adama Tamba inscrit son 4e but de la saison et donne la victoire aux Douaniers (2-1).

Teungueth FC, qui a ouvert le bal, vendredi dernier, a renoué avec la victoire (1-0) face à l’US Gorée (13e, 10 pts). C’est une équipe rufisquoise très diminuée, impactée par la Covid, qui a fait face aux Goréens. Youssou Dabo n’a aligné que trois de ses titulaires habituels. Il a fallu attendre les arrêts de jeu (90e+4), pour que Mamadou Seck place une tête croisée sur un centre du jeune Fally Ndaw. C’est la 7e défaite des Insulaires sur leurs 10 matches joués.

NGB, Casa Sport et Ndiambour s’imposent

Enfin, une victoire pour Niary Tally. Les Rouge et Bleu ont mis fin à une série de sept défaites consécutives en arrachant les trois points (1-0) face au Cneps Excellence de Thiès (6e, 15 pts). C’est Félix Diassi qui a redonné le sourire aux siens. Sur un centre milieu de terrain Fallilou, Diassi marque (76e) après avoir manqué un penalty. Ce résultat tant attendu permet à l’équipe de Djibril Wade, qui reste à la dernière place (14e, 6 pts), de se rapprocher du premier non-relégable, Mbour Petite Côte (12e, 7 pts). Les Mbourois ont été défaits (1-2) sur leur pelouse, hier, par le Casa Sport (7e 13 pts). Ce succès replace l’équipe de Seydou Sané dans la course du Top 10. Au stade Albouy Ndiaye de Louga, le Ndiambour s’est imposé (1-0) également, ce dimanche, face à Dakar Sacré-Cœur (11e, 9 pts).

Résultats Teungueth FC - US Gorée 1-0 Diambars - Génération Foot 0-0 AS Douanes - Stade de Mbour 2-1 Niary Tally - Cneps Excellence 1-0 Mbour Petite Côte - Casa Sport 1-2 Ndiambour - Dakar Sacré-Cœur 1-0 Jaraaf - AS Pikine Reporté

MATAR CISSÉ (STAGIAIRE)