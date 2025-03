Le champion en titre, Teungueth FC, a mis fin à plus de trois mois de galère, en s’imposant sur la pelouse de l’ASC HLM (2-0), ce dimanche en match comptant pour la 16e journée de Ligue 1.

Le fait marquant du week-end est la victoire de Teungueth FC, après plus de trois mois de disette. Le champion en titre a renoué avec le succès en allant battre l’ASC HLM (14e, 17 pts), sur le score de deux buts à zéro en match comptant pour la 16e journée de Ligue 1.

Ayant pris les rênes de l’équipe en début février en remplacement de Sidaty Sarr, Saliou Beau Touré a redonné le sourire aux Rufisquois, après deux tentatives manquées (un nul et une défaite). C’est hors de ses bases, au stade des HLM, que le club de Rufisque a trouvé le salut. Baye Assane Ciss et ses coéquipiers ont pris la partie par le bon bout. Ils ont assez vite trouvé la faille en ouvrant le score à la 10e mn par Nfally Sagna (0-1). De retour des vestiaires, ils ont réussi à conserver leur avantage et ont même fait le break dans les dix dernières minutes du match. C’est Adama Diarra (82e, 0-2) qui a sécurisé la victoire de son équipe, la quatrième de la saison e championnat. Teungueth FC (9e, 19 pts) met ainsi fin à une longue série noire de 11 matchs sans victoire (5 défaites et 6 nuls). Sa dernière victoire remonte à plus de trois mois, le 9 novembre face à la Linguère (2-1).

Contrairement à TFC, l’autre club de Rufisque, Ajel (4e, 27 pts) se trouve sur une bonne dynamique. D’ailleurs, le promu a enregistré une troisième victoire de rang sur la pelouse du stade Maniang Soumaré de Thiès, ce samedi. Dans le duel de promus, les Rufisquois se sont imposés par un but à zéro, grâce à Mamadou Touré (82e, 0-1).

L’US Gorée n’y arrive plus

Par contre, WallyDaan voit sa série de deux succès stoppée à domicile. Les Thiessois ont même perdu la deuxième place du classement. Ils sont relégués à la troisième place, avec 27 pts (+6), au profit du Jaraaf de Dakar (2e, 27 pts, +8). Le club de la Médina a retrouvé la deuxième place à la suite de son nul (0-0) obtenu sur la pelouse de Génération Foot (6e, 22 pts), hier. Ce classement cache néanmoins la méforme des Vert-Blanc qui n’ont plus gagné depuis quatre matchs (deux nuls et deux défaites).

Cette mauvaise passe est également notée chez le leader. L’US Gorée (1er, 29 pts) s’est éloignée de la voie du succès depuis cinq matchs (trois nuls et deux défaites). Les hommes d’Aly Male ont été contraints le nul, hier, face à Oslo (12e, 19 pts) sur score d’un but partout. Ayant concédé l’ouverture du score à la fin de la première période (Igbanaka, 45e), les Insulaires ont égalisé en fin de partie. C’est Cheikh Diop (85e, 1-1) qui a inscrit le but de l’égalisation, la première réalisation goréenne depuis quatre matchs.

L’USO punit Guédiawaye FC

L’Union sportive de Ouakam n’a pas été tendre avec son visiteur, le Guédiawaye FC, dimanche. Les Requins de Ouakam ont puni sévèrement les banlieusards sur le score de trois buts à un. Ce résultat permet à l’Uso de remonter à la 5e place, avec 23 pts. Alors que le GFC a perdu deux rangs en chutant à la 8e place, avec 21 pts. Les hommes de Moussa Diatta ont ouvert le score en première période par Idy Mbaye (29e, 1-0). Au retour des vestiaires, ils ont fait le break par Alassane Guèye (50e, 2-0). Les joueurs d’Ansou Diadhiou ont réagi une vingtaine de minutes après par Gilbert Mendy (72e, 2-1), qui a réduit le score. Mais les attaquants ouakamois étaient bien inspirés. Abdoul Cissé a aggravé le score à quatre minutes de la fin du temps réglementaire (84e, 3-1).

L’AS Pikine a également fait une bonne opération en renouant avec la victoire (1-0) lors de la réception de Dakar Sacré-Cœur (10e, 19 pts). Les Pikinois sont d’ailleurs sortis de la zone de relégation et passent à la 13e place avec 18 pts. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ibrahima Dieng, dès la 1re mn.

C’est également sur le même score que la Sonacos de Diourbel (7e, 21 pts) a battu le Casa Sports, hier. Le but de la victoire a été marqué par Birame Dioum (33e, 1-0). Le Casa retrouve la zone de relégation en reculant à la 15e place (16 pts)

Résultats Ligue 1 WalyDaan - Ajel 0-1 Jamono Fatick - Linguère 1-2 Génération Foot - Jaraaf 0-0 Oslo - US Gorée 1-1 AS Pikine - Dakar Sacré-Coeur 1-0 US Ouakam - Guédiawaye FC 3-0 HLM - Teungueth FC 0-2 Sonacos - Casa Sports 1-0 Ligue 2 - 16e journée Diambars FC - Thiès FC 1-1 Amitié FC - Niary Tally 1-0 Etoile Lusitana - Duc 0-1 Cneps Excellence - Stade de Mbour 0-2 RS Yoff - ASC Camberene 1-1 Ndiambour - AS Saloum 0-1 AS Douanes - Essamaye FC 1-2 AS Kaffrine - AS Bambeye 0-0

LOUIS GEORGES DIATTA