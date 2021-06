Le leader Teungueth FC se détache de plus en plus de ses concurrents dans la course au titre. Les Rufisquois comptent désormais 7 points d’avance sur leur dauphin l’AS Pikine, grâce à leur 3e victoire (2-0) de rang, ce samedi, contre le Ndiambour de Louga, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Teungueth FC (1er, 47 pts) ne démord pas. Le club de Rufisque, leader du championnat, s’est rapproché davantage du titre de champion du Sénégal, grâce à sa 3e victoire d’affilée, hier, contre le Ndiambour de Louga. Le TFC s’est imposé sur le score de deux buts à zéro sur sa pelouse, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les Rufisquois comptent désormais sept points d’avance sur leur dauphin, l’AS Pikine (2e, 40 pts), qui a été tenue en échec (0-0) par Mbour Petite Côte (12e, 22 pts).

Les hommes de Youssoupha Dabo ont ouvert le score en première période, grâce à Moutarou Baldé (25e). En seconde période, Waly Ndiaye (73e) a inscrit le but de la victoire pour Teungeuth FC. Si le leader a maintenu sa cadence, ses poursuivants, eux, n’ont pas su suivre. L’AS Pikine a été contrainte au nul, alors que Génération Foot a chuté sur la pelouse du Jaraaf (5e, 32 pts). Les Médinois ont renoué avec le succès sur la plus petite marque (1-0). C’est Bouly Junior Sambou (68e) qui a inscrit l’unique but de la rencontre.

Par conséquent, les Académiciens de Déni Birame Ndao ont perdu leur 3e place et relégués à la 4e position (38 pts). C’est Diambars (3e, 39 pts) qui a profité du faux-pas des Grenats pour se hisser sur le podium. Les Académiciens de Saly ont obtenu leur 3e victoire successive grâce à un but de Djibril Mbow dans les arrêts de jeu (90e+2).

L’US Gorée étrille l’AS Douanes et cède la dernière place

L’US Gorée a frappé fort durant cette 22e journée. Les Insulaires ont corrigé sévèrement l’AS Douanes (7e, 25 pts), sur sa pelouse, sur le score de quatre buts à un. C’est le plus gros score réalisé cette saison par les Goréens, qui ont marqué durant cette rencontre le tiers du total de leurs buts inscrits en 21 matches (12 buts en 21 journées). Pourtant, se sont les Gabelous qui ont ouvert la marque par El Hadj Ndiaye à la 20e mn de jeu. Mais les attaquants goréens étaient bien inspirés samedi dernier. Mamadou Coly (39e) a égalisé pour les Bleu et Blanc. De retour des vestiaires, la défense douanière était complétement à la trappe. Alassane Diao s’est chargé d’enfoncer les Douaniers, grâce à son doublée en six minutes (62e et 68e).

Grâce à ce 4e succès, l’US Gorée quitte la dernière place du classement pour s’’installer au 13e rang, avec 18 pts. Désormais, c’est Niary Tally (17 pts) qui est lanterne rouge, après son nul (0-0) lors de la réception du Casa Sport (6e, 31 pts). C’est également sur un score paritaire (1-1) que ce sont quitté le Cneps Excellence de Thiès (10e, 23 pts) et Dakar Sacré-Cœur (9e, 24 pts).

Résultats AS Douanes - US Gorée 1-4 Jaraaf - Génération Foot 1-0 Teungueth FC - Ndiambour 2-0 Diambars - Stade Mbour 1-0 Cneps Excellence - Dakar Sacré-Cœur 1-1 Mbour Petite Côte - AS Pikine 0-0 Niary Tally - Casa Sport 0-0 LIGUE 2 - 22E JOURNEE Keur Madior - US Ouakam 1-3 Renaissance - Guédiawaye FC 0-1 EJ Fatick - Linguère 1-0 Duc - Africa Promo Foot 3-1 Thiès FC - Demba Diop Sonacos - Jamono Fatick

LOUIS GEORGES DIATTA