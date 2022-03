Cinq ans après le drame de Demba Diop ayant causé la mort de huit supporters mbourois, l’US Ouakam et le Stade de Mbour œuvrent pour la pacification de leurs relations. Pour cette raison, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a choisi le match entre les deux équipes, prévu ce dimanche au stade Amadou Barry, comme affiche-phare de la 14e journée de Ligue 2.

La Ligue 2 sénégalaise va entamer sa phase retour, ce week-end. La 14e journée sera marquée par les retrouvailles entre l’US Ouakam (9e, 15 pts) et le Stade de Mbour (2e, 26 pts). Après le match de la ‘’réconciliation’’ à Mbour, en novembre 2021, place à la ‘’fraternité’’, ce dimanche, au stade Amadou Barry.

C’est pour ‘’magnifier et marquer l’accueil chaleureux du Stade de Mbour réservé à l’US Ouakam à l’aller, tout en ayant en mémoire ce qui s’est passé en 2017’’, que la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a choisi cette affiche comme match-phare de la 14e journée, selon son trésorier général Ousmane Thiaré Sarr.

Pour sa part, le directeur exécutif de la LSFP, Amsatou Fall, a invité les deux équipes à jouer ce match dans le ‘’fair-play, la fraternité et la solidarité’’.

Faisant face à la presse hier, le coach adjoint de l’US Ouakam a assuré que le club leur rendra la pareille. ‘’Lors du match aller, le Stade de Mbour nous avait très bien accueillis. Malgré la défaite, nous avions exprimé notre satisfaction du match. Nous espérons aussi leur rendre la pièce de leur monnaie de par notre attitude, notre accueil, notre hospitalité’’, a déclaré Vieux Thiémo Sané. Le technicien a ajouté que les Ouakamois ‘’feront en sorte que ce match se déroule dans la plus grande sportivité’’.

Faisant partie de l’effectif de l’USO qui a pris part à la finale de la Coupe de la Ligue en 2017, qui a enregistré huit morts parmi les supporters du Stade de Mbour, le capitaine Fa Diouf Ndiaye est confiant quant à la bonne tenue de la rencontre, dimanche prochain. ‘’Ce sera le troisième match que je joue contre eux. Dieu merci, après le drame, les matches entre Uso et Stade de Mbour se sont bien déroulés, sans incident. Et j’espère que ce sera le cas, désormais. On s’est rendu à Mbour où ils nous ont bien accueillis. On leur prépare un meilleur accueil et jouer le match dans le fair-play’’.

Malgré tout, l’enjeu sportif de la rencontre reste de mise. Avec 11 points de retard sur le leader Wallidaan (26 pts), l’US Ouakam est loin de l’objectif de montée assigné au staff technique en début de saison. Raison pour laquelle le coach Sané a confié que les Requins visent la victoire face aux Mbourois. ‘’On aborde la suite de la compétition match après match et les jouer à fond pour essayer de gagner. On verra à la fin ce que cela donnera. Nous ferons tout pour empocher les trois points face au Stade de Mbour’’.

A l’aller, la formation mbouroise avait pris le dessus sur le score de deux buts à un. Mais ils ont terminé la phase retour avec quelques difficultés et l’Uso compte profiter de ce temps de faiblesse de l’adversaire pour faire un bon résultat. ‘’C’est une équipe compétitive. Leur place de dauphin n’est usurpée. Depuis trois à quatre matche, ils ne marquent pas. Ça doit être une occasion pour nous de réduire l’écart avec les équipes de tête’’, espère Vieux Thiémo Sané.

Phase aller ‘’négative’’ de l’Uso

L’Union sportive de Ouakam va boucler sa quatrième saison en Ligue 2. Les Ouakamois espéraient rejoindre le plus rapidement possible l’élite, mais cela tarde à se réaliser. Ce ne sera pas également pour cette saison, car Fa Diouf et ses coéquipiers ont fait une première partie de championnat peu reluisante. ‘’Le bilan de la première partie du championnat est négatif. Sur 39 points, on n’a eu que 15. On n’a même pas eu la moyenne’’, a reconnu le coach.

Mais Vieux Sané espère que ses poulains se feront violence pour la suite du championnat pour ‘’faire plus’’.

Néanmoins, l’adjoint de Joseph Senghor a fait savoir qu’ils sont toujours dans les délais pour la réalisation de l’objectif de montée. ‘’Quand on prenait l’équipe, l’objectif, c’était de reconstruire et de revenir en Ligue 1 au bout de deux ans. On s’est organisé à avoir des joueurs compétitifs. On avait bien dit aux dirigeants que l’objectif est de faire en sorte que cette équipe puisse retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Nous souhaitons que cela se fasse lors des saisons 2022 ou 2023’’.

