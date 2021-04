Les Sénégalais Idrissa Gana Guèye, Abdou Diallo et Edouard Mendy seront sur la ligne de départ de la course aux places pour la finale de la Ligue des champions dont les demi-finales démarrent ce soir (19 h), avec l’affiche Real Madrid-Chelsea.

La course pour les tickets de la finale de la Ligue des champions démarre ce mardi. Passé l’étape des quarts de finale, il y a deux semaines, les amoureux du ballon rond vont savourer deux affiches alléchantes du carré d’as.

Edouard Mendy, en rempart contre Benzema

Chelsea d’Edouard Mendy va ouvrir le bal, ce soir (19 h), sur la pelouse du Real Madrid. C’est une affiche inédite, dans la mesure où les deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans cette compétition. Les trois fois où elles se sont croisées, c’était dans le cadre de la Supercoupe d’Europe (en 1998, victoire de Chelsea 0-1) et de l’International Champions Cup (ICC), qui est un tournoi de présaison regroupant des clubs européens qualifiés en C1 (en 2013 et 2016, deux victoires des Madrilènes, 3-1 et 3-2).

Vainqueur de la Ligue des champions en 2012, Chelsea vise sa première finale européenne depuis cette année de sacre. Depuis son arrivée sur le banc des Blues, le club londonien a retrouvé de nouvelles couleurs. Le technicien allemand a remporté ses trois matches sur les quatre disputés avec le club anglais, notamment les huitièmes de finales face à l’Atletico Madrid (0-1, 2-0) et le quart de finale aller contre Porto (0-2). Le portier sénégalais a été d’un grand apport lors des rencontres, en ne concédant aucun but. Edouard Mendy a eu la main ferme sur sa ligne de but.

Il a réalisé cette saison 7 clean sheet en Ligue des champions. Ce qui lui a valu la première place des gardiens de but de Chelsea, en termes de matches étalés sans encaisser, devançant l’ancien portier des Blues, Petr Čech (5 clean sheet en C1). D’ailleurs, le technicien allemand estime que ses joueurs seront d’attaque pour garder les cages inviolées contre le Real. ‘’Nous sommes prêts à essayer pour un autre clean sheet demain’’ (ce soir). Pour y arriver, l’ancien coach du PSG invite Mendy et ses coéquipiers à jouer sur leur ‘’vraie valeur’’, avec ‘’courage’’ et ‘’discipline’’. ‘’Plus vous montez dans le niveau, plus vous devez compter sur vous-mêmes, compter sur vos forces et faire les choses qui vous mettent à l'aise’’.

Pour sa part, le Real Madrid, 13 fois champion d’Europe, vise une place en finale, qu’elle n’a pas atteinte depuis l’année de son dernier titre (2018). Les Merengues sont légèrement favoris de cette double confrontation. Avec leur grande expérience de la plus prestigieuse compétition de clubs européens, les Madrilènes sont capables de faire la différence, même quand ils ne sont pas flambants. On se rappelle notamment de leur triplé historique (2016, 2017, 2018) avec leur entraineur Zinédine Zidane.

Mais le champion du monde français sait à quoi s’en tenir avec les Anglais. ‘’C’est une équipe complète, qui attaque et défend bien. Nous devons bien défendre et, à l'heure de se créer des occasions, nous devons montrer notre meilleure version pour faire mal à Chelsea’’. Zidane devrait aussi compter sur le retour d’Eden Hazard pour qui ce match revêt un caractère spécial face à ses anciens coéquipiers. ‘’Il n'a aucun doute. L'autre jour, il a été très bon, le temps qu'il a été sur le terrain. C'était le plus important : ne ressentir aucune douleur. Nous sommes contents qu'il soit de retour avec nous, car il va beaucoup nous apporter’’, s’est réjoui le coach du Real.

Gana et Diallo face aux Sky Blues

Parmi les demi-finalistes de la dernière édition, le Paris Saint-Germain est le seul rescapé. Le club de la capitale a réussi à sortir des quarts de finale le tenant du titre, le Bayern de Munich, son bourreau de l’année dernière. Avec ses deux internationaux sénégalais, Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo, Paris retrouve une vieille connaissance : Manchester City, leader incontesté de la Premier League. Il y a cinq ans, les Sky Blues avaient éliminé les Parisiens en quarts de finale de la C1. Après un nul (2-2) à l’aller au Parc des Princes, les Mancuniens ont validé leur ticket dans le carré d’as en s’imposant chez eux sur le plus petit des scores, grâce à un but de Kévin de Bruyne (76e mn). Les Citizens atteignaient pour la première fois de leur histoire l’étape des demi-finales. Cette fois, les hommes de Pep Guardiola visent leur première finale en Ligue des champions. La machine offensive de City (la meilleure attaque du championnat anglais, 69 buts) veut broyer la défense parisienne.

Mais le technicien espagnol craint l’armada offensive du PSG, à la tête de laquelle se trouve Kylian Mbappé, auteur d’un doublé lors de la victoire (3-1) contre le Bayern. ‘’Il est presque impossible de les contrôler pendant les 90 minutes complètes’’, a-t-il déclaré. La force de l’équipe de Mauricio Pochettino réside également dans son milieu de terrain, qui s’est bonifié avec un Gana Guèye des grands jours. L’international sénégalais a bien tenu son rôle lors de la qualification de son équipe face aux Bavarois, malgré l’absence de Verratti. En plus, l’entraineur argentin va récupérer son capitaine, tête pensante de l’axe central parisien.

LOUIS GEORGES DIATTA