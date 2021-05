C’est le dernier tournant avant la finale de la Ligue des champions, le 29 mai prochain au stade olympique Atatürk d’Istanbul. Les Sénégalais Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo, du Paris Saint-Germain (ce soir à 19 h) et Edouard Mendy de Chelsea (demain) vont tenter de décrocher le ticket qualificatif, avec leurs équipes respectives, en matches comptant pour la manche retour des demi-finales.

L’affiche de la finale de la Ligue des champions 2020-2021, prévue le 29 mai prochain au stade olympique Atatürk d’Istanbul, sera connue aujourd’hui et demain mercredi, à l’issue de la phase retour des demi-finales qui s’annonce épique.

Le PSG contraint à l’exploit à City

Finalistes malheureux l’année dernière face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo a réussi à prendre sa revanche sur les Bavarois en quarts de finale. Les Parisiens nourrissaient ardemment le désir de se qualifier pour le dernier acte de la C1 et remporter leur premier titre de champion d’Europe. Cela devrait passer par Manchester City, un autre bourreau des Bleu et Rouge qui les avaient éliminés en quarts de finale en 2017. Mais le club de la capitale semble avoir gardé les stigmates de cette mésaventure. Ayant pourtant bien entamé la manche aller des demi-finales au Parc des Princes, la semaine dernière, en ouvrant le score après seulement quinze minutes de jeu (Marquinhos), les champions de France en titre ont complétement déjoué en seconde période.

Les hommes de Mauricio Pochettino sont revenus des vestiaires méconnaissables. L’option du repli défensif leur a coûté cher, avec deux buts des plus improbables, de Kévin De Bruyne (64e) et Riyad Mahrez (71e).

Ce soir, le PSG devra batailler pour renverser la tendance. Les Parisiens devront prendre le dessus sur les Citizens, dans leur fief, par deux buts d’écart. Pochettino et ses joueurs ont encore 90 minutes pour espérer. Et le rêve est permis, d’autant plus que Paris a réussi cette saison à décrocher des victoires importantes loin de ses bases, face à des adversaires coriaces comme le Barça (1-4), en huitièmes de finale, et le Bayern (2-3), en quarts de finale.

Mais la tâche s’annonce déjà ardue pour le Paris Saint-Germain qui devra se passer des services de Gana Guèye, suspendu pour carton rouge, et la situation de Kylian Mbappé n’est pas rassurante. L’attaquant français est encore incertain pour la rencontre contre City, même si son coach veut garder l’espoir jusqu’au bout. ‘’On doit l’évaluer aujourd’hui (hier, NDLR). Il va faire un entraînement individuel, pour voir comment il est et s’il est disponible ou pas pour demain (aujourd’hui, NDLR). Il nous reste un jour pour décider s’il joue’’, a expliqué le technicien argentin en conférence de presse d’avant-match, hier.

Chez les Anglais, c’est plutôt la sérénité. ‘’Je suis sûr que nous allons bien réagir et nous imposer. Cela vient de l’intérieur, nous visualisons ce que nous devons faire. Ce n’est pas différent de ce que nous avons fait au cours des huit derniers mois. Nous n’exigeons rien de spécial’’, a assuré Pep Guardiola. Avec un but d’avance et les deux marqués à l’extérieur, les Mancuniens sont bien partis pour la qualif’. Ce dénouement semble plus probable d’ailleurs, dans la mesure où les Sky Blues ont remporté 12 de leurs 14 derniers matches à domicile, tout en menant à la mi-temps à dix reprises. Ils ont souvent effectué de bonnes entames de matches en Ligue des champions, marquant au cours des 20 premières minutes dans quatre de leurs cinq rencontres à domicile cette saison.

Chelsea pour confirmer sa bonne option

Chelsea a pris une bonne, option en décrochant le point du nul (1-1) sur la pelouse du Real Madrid. Avec le but à l’extérieur en bonus, Edouard Mendy et ses coéquipiers vont tenter, demain mercredi, de finir le boulot dans leur antre du Stamford Bridge. Le portier sénégalais a été déterminant dans son rôle de dernier rempart des Blues cette saison. Il a enregistré quatre clean sheet lors des cinq dernières sorties de son équipe, sur cinq matches.

De plus, Thomas Tuchel est le seul entraîneur toujours en activité à avoir affronté le Real au moins à cinq reprises en LDC sans perdre (1 victoire et 4 nuls). Mais les Londoniens savent que rien n’est encore joué et qu’il faut rester concentré durant les 90 minutes. ‘’C’est une demi-finale et nous n’avons rien gagné. Nous devons être prêts pour cette bataille’’, a déclaré Mendy.

Pour sa part, le Real Madrid va jouer toutes ses cartes pour passer en finale. Les Merengues doivent absolument s’imposer ou, à défaut, faire un nul en marquant plus d’un but. Mais Zinédine Zidane devra faire sans son défenseur central Raphaël Varane. L’international français a été diagnostiqué ‘’d’une blessure musculaire à l'adducteur droit’’, selon un communiqué du club madrilène.

Toutefois, le technicien français est optimiste pour son équipe et promet de se ‘’battre jusqu’au bout’’.

LOUIS GEORGES DIATTA