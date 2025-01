L’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a été disputée les mardi 21 et mercredi 22 janvier. Quelques internationaux sénégalais y ont participé avec des fortunes diverses.

En ouverture de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA le mardi 21 janvier, l’AS Monaco a accueilli Aston Villa au stade Louis II. Avec 13 pts avant le coup d’envoi, les Villans étaient venus valider leur place dans le top 8 et assurer leur ticket pour les 8es de finale. Face à eux, des Monégasques mal-en-point en championnat, qui restaient sur quatre matches sans victoire. Cependant, les hommes d’Adi Hütter réalisent une bonne campagne de Ligue des champions, avec 10 pts en six journées avant ce match. Une victoire face aux Anglais leur assurerait une place de barragiste.

Monaco en bonne posture

Le technicien allemand effectue quelques changements par rapport à la défaite en championnat contre Montpellier. Le capitaine Denis Zakaria reprend sa place aux côtés de l’international sénégalais Lamine Camara. L’entame de la rencontre est en faveur de l’AS Monaco. Devant leur public, les Monégasques se montrent entreprenants. À la 8e mn, ils obtiennent un corner, leur arme fatale. Deuxième club le plus prolifique sur coups de pied arrêtés après Arsenal, l’ASM compte dessus pour semer le danger dans la surface adverse. Spécialiste de l’exercice, Lamine Camara s’en charge et adresse un parfait centre dans la boîte. Le défenseur Thilo Kehrer est à la retombée de la tête, mais le champion du monde argentin Emiliano Martinez repousse. À l’affût au second poteau, le champion d’Afrique ivoirien Wilfried Singo reprend et ouvre le score pour Monaco.

Comme lors du dernier match, Lamine Camara et l’ASM punissent les adversaires sur coups de pied arrêtés. Le milieu de terrain sénégalais n’est pas crédité de la passe décisive, mais sa qualité sur cet exercice en fait un élément clé du dispositif d’Adi Hütter. Les Monégasques sont devant avant la 10e mn de jeu. Les Villans reprennent le contrôle du jeu et tentent à plusieurs reprises d’égaliser. Mais le bloc de Monaco reste solide. Avec 60 % de possession, les hommes d’Unai Emery ne parviennent pas à remettre les pendules à l’heure en première période. Malgré plusieurs tentatives, Aston Villa ne se montre pas dangereux.

La seconde mi-temps démarre sous les mêmes hospices : les Anglais ont la possession du ballon, mais les meilleures actions sont à l’actif de l’ASM. Lamine Camara est d’ailleurs le joueur ayant créé le plus d’occasions de but sur l’ensemble du match (2). Il est remplacé à la 65e mn. Le score ne va pas bouger jusqu’au coup de sifflet final.

Même s’il n’a joué qu’un peu plus d’une heure, Lamine a été très important dans le jeu des Monégasques. L’ancien Messin a réalisé trois interceptions, un tacle, récupéré huit ballons et réussi deux passes clés. Il permet à l’AS Monaco de garder sa place dans le top 24 et d’espérer décrocher un ticket direct en cas de victoire la dernière journée, mercredi prochain, contre l’Inter Milan.

Chérif brille malgré l’élimination

L’Étoile Rouge de Belgrade est officiellement éliminée. Contre le PSV Eindhoven, mardi, Chérif Ndiaye et ses coéquipiers avaient la chance de se rapprocher des places qualificatives en cas de victoire. Ils n'ont pas su la saisir. Les Serbes ont accueilli les Hollandais au stadium Rajko Mitic de Belgrade. Titulaire à la pointe de l’attaque, Chérif Ndiaye a essayé de peser sur les défenseurs du PSV, mais son équipe manquait d’arguments sur le plan offensif. Les hommes de Peter Bosz ont très vite imposé leur rythme en inscrivant trois buts en première période, entre la 20e et la 45e mn.

Au retour des vestiaires, les Serbes essaient de réduire la marque et de semer le doute dans la tête des Hollandais. À la 50e mn, le défenseur du PSV, Ryan Flamingo, est exclu, à la suite d’une faute sur Nemanja Radonjic, qui filait au but. Cette action donne de la confiance aux hommes de Vladan Milojevic. Ils réussissent à marquer à la 71e mn par le biais de l’international sénégalais. Chérif est à la conclusion d’une belle action collective. Il inscrit son deuxième but de la compétition.

Dominateurs en seconde période, les Serbes vont inscrire un deuxième but, six minutes plus tard, grâce à Nasser Djiga, passeur sur le premier but. Le score ne va plus bouger jusqu’à la fin de la rencontre, malgré les nombreuses tentatives d’égalisation de l’Étoile Rouge. Cette défaite (3-2) les élimine officiellement.

Auteur de deux buts et d’une passe décisive depuis le début de la compétition, Chérif Ndiaye fait partie de ceux qui ont tiré leur épingle du jeu.

Brest et ses Sénégalais calent

Dans le top 8 avant le début de cette septième journée, le Stade Brestois a laissé filer l’occasion de valider son ticket pour les 8es de finale avant la dernière journée. Au Veltins Arena de Gelsenkirchen (Allemagne), les Bretons se sont inclinés pour la deuxième fois dans cette phase de ligue face au Shakhtar Donetsk. Titulaire pour la deuxième fois dans la plus grande des compétitions européennes de clubs, le jeune défenseur sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a disputé toute la rencontre. Les Ukrainiens ont fait preuve de réalisme. Malgré l’interruption de leur saison, ils ont fait preuve d’abnégation pour s’imposer face aux Brestois.

Dès le début de la partie, les hommes de Marino Pusic mettent le pied sur le ballon et dictent le jeu. Ils ouvrent logiquement le score à la 18e mn. Moins de vingt minutes plus tard, ils obtiennent un penalty et font le break.

Ils profitent de cet avantage au score pour laisser le ballon aux hommes d’Éric Roy en seconde période. Niakhaté Ndiaye et ses partenaires tentent le tout pour tout, mais peinent dans le dernier geste. L’attaquant sénégalais Abdallah Sima entre à l’heure de jeu pour apporter du dynamisme dans le secteur offensif. Le meilleur buteur du Stade Brestois en Ligue des champions essaie tant bien que mal de trouver des brèches dans la défense du Shakhtar, mais en vain. Le score ne va plus bouger. Les Brestois s’inclinent et doivent attendre la dernière journée pour espérer une qualification.

Par Mamadou KANE