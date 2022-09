Renvoyé sur le banc de touche, Kalidou Koulibaly n’a pas pu aider Chelsea (1-1) à se sortir du piège du Red Bull Salzbourg en Ligue des champions. Alors qu’Abdou Diallo, titulaire avec le RB Leipzig, a coulé en défense sur la pelouse du Real Madrid (2-0).

L’aventure européenne ne se passe pas comme espéré pour certains joueurs sénégalais. C’est le cas notamment de Kalidou Koulibaly et d’Abdou Diallo qui ont vu leurs équipes respectives passer à côté de l’objectif fixé pour la 2e journée de Ligue des champions. Pour sa première apparition sur le banc des Blues, Graham Potter avait la lourde tâche de faire un résultat à Stamford Bridge. Il devait donc s’imposer face au Red Bull Salzbourg pour remettre le club londonien sur les rails, après la défaite subie en Suède contre le Dinamo Zagreb (1-0).

Le technicien anglais a préféré Thiago Silva, aux côtés d’Azpilicueta dans l’axe, au défenseur central des Lions. Edouard Mendy étant indisponible à cause d’une douleur au genou, est remplacé dans le but par Kepa. Les choses ont bien démarré pour les Anglais, qui ont ouvert le score par Sterling (48e). Mais les champions d’Europe 2021 n’ont pas su gérer leur avance. Le pire est arrivé à la 75e mn, quand Salzbourg (3e, 2 pts) a égalisé. Noah Okafor a reçu une belle passe dans la surface de réparation et envoie un tir qui bat le portier espagnol (1-1).

Koulibaly a suivi du banc ses coéquipiers courir derrière sans succès derrière le 2e but. Chelsea (4e, 1 pt) va finalement se contenter du point du nul et occuper la dernière place du groupe E. A la fin de la partie, Potter n’a pas caché ‘’sa frustration’’ de n’avoir pris qu’un seul point. ‘’Nous avions besoin d'un second but et il n'est jamais venu. Nous sommes déçus de ce point’’.

La poule E est dominée par le Milan AC de Fodé Ballo-Touré. Le latéral gauche sénégalais a assisté sur le banc à la victoire de son équipe (3-1) contre le Dinamo Zagreb (2e, 3 pts).

Après sa lourde à domicile face au Shakhtar Donetsk, le RB Leipzig devait réagir sur la pelouse du Real Madrid pour lancer sa saison européenne. Abdou Diallo a étrenné sa deuxième titularisation, après la victoire (3-0) contre Dortmund en Bundesliga. Malgré la volonté et une bonne prestation au Santiago Bernabeu, les Allemands n’ont pas su contenir la machine madrilène jusqu’au bout. Les hommes de Marco Rose ont tenu tête aux champions d’Europe privés de leur meilleur joueur Karim Benzema, pendant 80 minutes. Mais l’axe composé de Diallo et d’Orban a fini par céder dans les dix dernières minutes. C’est d’abord Valverde qui l’a fait plier (80e) avant qu’Asensio n’achève le RBL dans les arrêts de jeu (90e +1, 2-0). Le Real Madrid occupe la tête du groupe F, suivi du Shakhtar (2e, 4 pts), du Celtic (3e, 1 pt) et de la lanterne rouge Leipzig, 0 pt (deux défaites en autant de sorties).

Abdoulaye Seck impuissant face à la MNM

Nouvelle recrue du Maccabi Haïfa, Abdoulaye Seck et le club israélien recevaient le Paris Saint-Germain, ce mercredi, pour tenter d’enregistrer leur première victoire en C1. L’ancien défenseur du Casa Sport, qui a démarré le match sur le banc, est rentré en seconde période à la place de Daniel Sundgren (55e), blessé. Les Israéliens ont pris le match par le bon bout en ouvrant le score dès la 24e mn par Chery. Mais l’appareil offensif de Paris n’a pas tardé à se mettre en marche. Malgré son gabarit, Abdoulaye Seck n’a rien pu faire face au trio offensif du PSG. C’est d’abord Lionel Messi (37e) qui a trouvé le premier le chemin des filets sur une passe de Kylian Mbappé. L’Argentin a rendu la pareille au Français, qui a doublé la mise à la 69e m, (1-2). Neymar a aggravé le score (1-3), à deux minutes de la fin du temps réglementaire (88e).

LOUIS GEORGES DIATTA