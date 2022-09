L’international sénégalais, Sadio Mané, va croiser le fer avec le Polonais Robert Lewandowski, ce soir (19 h), lors du match Bayern Munich-FC Barcelone comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions.

Après une 1re journée remplie, la Ligue des champions va entamer son 2e acte, ce mardi. L’affiche phare du jour est sans conteste le duel entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, à 19 h. Cette rencontre sera marquée par le retour de Robert Lewandowski à l’Allianz Arena. L’attaquant polonais a quitté le club bavarois durant cet été pour rejoindre les Blaugrana. Dans le sens inverse, Sadio Mané a rejoint Munich en provenance de Liverpool.

Ce sera le premier face-à-face entre les deux attaquants-vedettes des deux équipes respectives, cette saison en C1. Le Polonais s’est déjà signalé avec un triplé, lors de la victoire des siens (5-1) face à Viktoria Plzen. Il est d’ailleurs à ce jour le meilleur buteur de la Ligue des champions. Pendant ce temps, le Sénégalais est resté aphone au Giuseppe Meazza où le Bayern s’est imposé (0-2) face à l’Inter Milan. Ce soir sera certainement le bon moment pour lui d’ouvrir son compteur-buts en C1 à domicile où il n’a pas encore trouvé le chemin des filets.

L’attaquant des Lions avait déjà croisé le chemin de Lewandowski. C’était en 2019, lors des 8es de finales entre Liverpool et Bayern. Après un nul (0-0) à Anfield, les Reds ont pris le dessus au retour (1-3) grâce à un doublé de Sadio Mané. Le champion d’Afrique avait donné le tournis aux Bavarois, notamment Manuel Neuer impuissant face à la vista du Sénégalais.

C’est le fauteuil de leader qui est en jeu dans cette confrontation. Les deux équipes comptent le même nombre de points, avec un avantage à la différence de buts pour le Barça (+4). Auteur d’un mercato estival très actif, avec les arrivées de Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, entre autres, Barcelone (2e de la Liga, avec 13 pts) a réalisé un début de saison brillant.

Mais les Catalans vont retrouver une enceinte qui a toujours échappé à leur domination. Les Blaugrana n’ont jamais remporté la moindre victoire à l’Allianz Arena. De plus, le Barça n’a plus gagné devant le Bayern depuis huit saisons. La dernière victoire remonte à 2015 (3-0) au Camp Nou. Une situation à laquelle Xavi et ses hommes veulent mettre fin. ‘’Nous n'avons jamais gagné à Munich auparavant. C'est un endroit difficile à jouer. Mais nous avons le sentiment que nous pouvons gagner ce match et enfin changer cette dynamique’’, a déclaré l’ancien milieu de terrain espagnol.

Mais Nagelsmann ne l’entend pas de cette oreille. Même si le technicien allemand est conscient des forces de l’adversaire qui s’est ‘’beaucoup amélioré’’, il veut ‘’gagner le match à domicile’’.

Pape Guèye et l’OM en rattrapage

Ayant perdu son entrée en matière face à Tottenham (2-0), l’Olympique de Marseille de Pape Guèye va tenter de lancer sa saison européenne. Pour cela, le milieu de terrain sénégalais et ses coéquipiers vont recevoir l’Eintracht Francfort, ce soir (19 h). Le club allemand, également, a raté sa première apparition en Ligue des champions en tombant à domicile face au Sporting Lisbonne (0-3). Après cette défaite regrettable à Londres, les Marseillais ont su se ressaisir et arracher leur 5e victoire d’affilée en Ligue 1, le week-end dernier, au Vélodrome. Un résultat qui a redonné le sourire au vice-champion de France.

Igor Tudor a pointé les difficultés défensives de son équipe, mais garde confiance. ‘’J’ai une équipe et des joueurs qui peuvent faire la différence demain (ce soir)’’. Il attend beaucoup de ses attaquants, surtout de l’expérience d’Alexis Sanchez.

Contrairement à l’OM, Francfort ne sait pas bien relevé de sa défaite en Ligue des champions. Le vainqueur de la Ligue Europa a concédé un deuxième revers consécutif sur sa pelouse contre Wolfsburg (0-1). Malgré cette déconvenue, Oliver Glasner est convaincu que son équipe est capable de ‘’performances optimales’’. ‘’Nous voulons faire mieux et prendre les premiers points’’, a déclaré le technicien autrichien.

LOUIS GEORGES DIATTA