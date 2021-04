Les Sénégalais Edouard Mendy, 7e clean sheet en C1, et Idrissa Gana Gueye, solide au milieu de terrain, ont été remarquables, lors des succès de leurs clubs respectifs, Chelsea (2-0 contre Porto) et PSG (3-2 face au Bayern Munich), en matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi dernier.

La manche aller de la Ligue des champions a pris fin, ce mercredi, avec la victoire (3-2) explosive du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich et celle de Chelsea en déplacement au Portugal contre le FC Porto (2-0). Les Sénégalais Edouard Mendy et Idrissa Gana Guèye ont bien joué leur partition lors du succès de leurs clubs respectifs. Le portier des Lions a encore une fois été impérial dans le but des Blues. Il a réalisé son 7e clean sheet en Ligue des champions cette saison. Il prend ainsi la tête des gardiens de but en termes de matches étalés sans encaisser, devançant l’ancien portier de Chelsea Petr Čech, aussi ex-pensionnaire du Stade Rennais.

Sa belle et solide prestation face aux Portugais lui a valu, d’ailleurs, d’être le seul Africain à figurer dans le 11 de la semaine de l’Uefa Champions League, avec une note de 7. ‘’L’Equipe’’, qui a retenu l’ancien Rennais parmi les tops de la semaine, parle d’une prestation ‘’impeccable de bout en bout’’, empreinte de ‘’sérénité’’. ‘’On retient particulièrement la vigilance du gardien de but sur les corners des 24e et 43e mn, et son duel gagné face à Moussa Marega à la 51e’’, renchérit le quotidien sportif français. Pour celui, ces prouesses ‘’n’étonnent plus’’, car Mendy est le ‘’rempart’’ des Blues. ‘’Il est un élément indispensable du redressement de Chelsea en Premier League et de sa réussite en C1, et le gardien l’a encore montré hier (mercredi)’’, soutient ‘’l’Equipe’’.

Jallet : ‘’Guèye a été énorme’’

Le Paris Saint-Germain a fait un pas vers les demi-finales de la C1, en créant la sensation en terre bavaroise. Les Parisiens, en plus du doublé de Mbappé et du but de Marquinhos, ont pu compter sur les courses et les pressions sur l’adversaire d’Idrissa Gana Guèye dans l’entrejeu. Le milieu de terrain sénégalais a marqué de son empreinte le jeu parisien face au Bayern.

‘’Un début compliqué, au cours duquel il a subi les vagues. Puis une montée en puissance, un pressing réfléchi, un meilleur positionnement pour couper les lignes de passe, des jaillissements précieux et des sorties de balle mieux senties’’, a analysé ‘’l’Equipe’’.

Dans un entretien avec le quotidien français spécialisé en sport, l’ancien défenseur du PSG fait les éloges de Gana. ‘’Guèye a été énorme, franchement !’’, s’est exclamé Christophe Jallet. A l’en croire, l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly a élevé son jeu à un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis longtemps. ‘’Ça faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu à ce niveau-là : il a été très important dans le pressing, il a perdu assez peu de ballons en phase offensive et il a été toujours très vigilant jusqu’au bout du match’’.

Vivement qu’il en soit ainsi au match retour, pour le grand bonheur des supporters parisiens.

LOUIS GEORGES DIATTA