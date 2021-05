Khady Seck, Infirmière au Service de néonatologie, la cheffe du service de pédiatrie, Fatou Sy, et l’ex-directeur de l’établissement, Abdou Sarr, sont dans le collimateur de la justice. C’est suite à l’incendie survenu le 24 avril au sein de l’hôpital Magatte Lo de Linguère.

Le résultat de l’enquête est tombé. On connait enfin les causes de l’incendie survenu le 24 avril dernier à l’hôpital Magatte Lo de Linguère. Une enquête ouverte par le tribunal de grande instance de Louga (TGI) pour élucider les circonstances du sinistre, révèle que les disjoncteurs n’avaient pas sauté. Les investigations ont été effectuées avec l’appui des techniciens de la Senelec et en présence du responsable de la maintenance des installations électriques de l’hôpital.

Selon les investigations, le foyer du feu se trouvait au niveau de la table chauffante artisanale en fer, sur laquelle étaient placés les quatre bébés morts au cours de cet incendie. Laquelle table comportait des lampes à incandescence de 60 Watts dont le contact avec les moustiquaires a vraisemblablement été à l’origine de l’incendie.

Ce qui, révèlent les enquêteurs, est susceptible d’être qualifié d’imprudence. Mais aussi d’acte de négligence de la part de l’agent chargé de la surveillance de la salle et de la direction de l’hôpital. Cela, dévoile l’enquête, a manifestement été à l’origine de la mort des quatre bébés et des blessures causées aux deux autres nouveau-nés.

Selon le document, cette description qualifie les faits d’homicide et de blessures involontaires au sens des dispositions de l’article 307 du Code pénal.

Sur ce, le parquet près le TGI de Louga a ouvert, hier, une information judiciaire contre les nommés Khady Seck, Aide-Infirmière chargée de la surveillance de la salle où étaient les bébés décédés ; Fatou Sy, Cheffe du service pédiatrie ; Abdou Sarr, ex-Directeur de l’établissement et contre X.

Sur les circonstances du décès des bébés, l’enquête a révélé que ceux-ci étaient enfermés dans la salle quasi-hermétique. En plus, les visites n’étaient effectuées que toutes les deux heures. Dans cet intervalle, confie l’enquête, les bébés restaient sans aucune surveillance, dans une salle distante de celle de garde de plus de 500 m. De plus, ladite salle n’est munie d’aucun dispositif d’écoute à distance ou de vidéosurveillance.

Pour rappel, cet incendie survenu le 24 avril 2021 à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, a causé la mort de quatre bébés et blessé deux nouveau-nés dans un état grave. Le directeur de l’établissement, Docteur Abdou Sarr, a démissionné suite à ce drame et a été remplacé à ce poste par le chirurgien-dentiste, économiste de la santé, le docteur Abdou Cissé. Ce dernier était précédemment Chef de la Division maintenance hospitalière à la Direction des établissements publics de santé.

VIVIANE DIATTA