Tottenham et Everton sont deux clubs en situation de crise en Premier League. Avec leurs internationaux sénégalais, ils vont tenter de remonter la pente lors de cette 21e journée de Premier League.

La phase retour de la Premier League est entamée depuis déjà deux journées. Certains clubs se détachent dans le haut du classement et d’autres sont dans le ventre mou et tentent de ne pas se faire distancer davantage. Tottenham (13e, 24 pts) est dans le deuxième lot. Instables et imprévisibles, Ange Postecoglou et ses hommes soufflent le chaud et le froid. Entre la Cup et la Premier League, les Spurs ont réussi à battre le quadruple champion en titre Manchester City, le leader de la PL et de la phase de groupe de Ligue des champions Liverpool (demi-finale aller de Cup) et Manchester United (quart de finale de Cup). Avec une attaque en feu, ils réussissent à chaque fois à mettre en danger leurs adversaires.

Mais depuis quatre rencontres, ils enchaînent les mauvais résultats en championnat. Sur cette période, ils ont eu trois défaites et un match nul. Des prestations qui les placent à la 11e place de Premier League, à huit points de la zone de relégation et à onze longueurs de la 5e place qualificative pour l’Europe.

Des Spurs en quête de stabilité

Programmé pour jouer les premiers rôles en championnat, Tottenham est attendu pour un réveil ce mercredi. Mais la tâche s’annonce déjà ardue pour Pape Matar Sarr et ses coéquipiers. Dans le cadre de la 21e journée de PL, ils vont se déplacer chez leurs voisins et actuels dauphins de Liverpool, Arsenal (40 pts). Même si les Gunners ne sont pas aussi sur une bonne période (une défaite en demi-finale de Cup, un match nul en championnat et une élimination aux tirs au but contre Manchester United en League Cup), ils présentent plus de certitudes que leurs adversaires. En PL, les hommes de Mikel Arteta restent sur onze rencontres sans défaite. Pendant ce temps, Postecoglou tâtonne avec un effectif rempli de blessés (9). Mais la seule certitude du technicien grec est la force offensive de son équipe.

Deuxième meilleure attaque de PL avec 42 buts inscrits en 20 journées, Tottenham a des arguments pour secouer la meilleure défense du championnat. Ils ont aussi démontré qu’ils peuvent se sortir des pièges comme lors de la rencontre de League Cup contre Tamworth, dimanche dernier. Après être tenus en échec durant les 90 minutes, les Spurs ont réussi à s’imposer en prolongations sur le score de 3 buts à 0.

PMS menacé par Bergvall

Titulaire durant ce match, Pape Matar Sarr a eu du mal à se mettre à son avantage, malgré quelques bonnes intentions à la récupération. Il est remplacé à la 68e mn par Lucas Bergvall. L’international suédois a montré beaucoup plus de choses et est resté sur la dynamique de sa dernière prestation contre Liverpool (unique buteur de la rencontre). Le jeune milieu de terrain de 18 ans apporte plus de garanties dans la projection au-delà de sa présence dans le jeu défensif. Il pourrait prétendre à une place dans le onze de départ au détriment de l’international sénégalais. Pape Matar n’a pas disputé 90 minutes en Premier League sur les quatre derniers matches. Il est soit remplacé à l’heure de jeu ou remplaçant au coup d’envoi. Son temps de jeu baisse au même moment que son niveau de performance. Avec une concurrence de plus en plus corsée, le meilleur espoir africain 2022 est attendu pour remonter la pente et aider son équipe à retrouver le haut du classement.

Moyes pour sauver Everton

Tout autant que Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye peinent à décoller au classement avec leur club. Seizième de PL à seulement un point de la zone rouge, Everton (16e, 17 pts) est l’une des équipes les plus instables du championnat. Après une bonne série de résultats positifs entre septembre et octobre, les Toffees sont retombés dans les pénombres à partir du milieu du mois de décembre. Depuis leur victoire 4-0 contre Wolverhampton, Gana, Iliman et leurs coéquipiers ont enchaîné cinq matches sans victoire en PL (trois nuls et deux défaites). Ces résultats ont freiné leur évolution au classement et les placent en position défavorable dans la course au maintien. Car les équipes de derrière sont sur une meilleure dynamique, avec seulement un point de différence. Ipswich (18e) reste sur un nul contre Fulham et une victoire contre Chelsea en championnat tandis que les Wolves (17e) n’ont eu qu’une seule défaite sur les quatre derniers matches de PL (deux victoires et un match nul).

La tâche s’annonce difficile puisque Everton accueille ce mercredi Aston Villa (8e, 32 pts). Les Villans sont actuellement 8e avec seulement trois points de retard sur Newcastle (5e, 35 pts). L’objectif d’Unai Emery et de ses hommes est de retrouver les places européennes avant de reprendre la Ligue des champions et tenter d’assurer sa qualification directe en huitièmes de finale. Mais cette rencontre arrive dans un contexte particulier. Les Toffees ont ramené David Moyes sur le banc pour remplacer Sean Dyche. Pour son deuxième passage après celui entre 2002 et 2013, le technicien écossais aura pour tâche de maintenir Everton dans l’élite. Il pourra s’appuyer sur la dernière rencontre du club en League Cup. Les Toffees se sont imposés 2-0 avec une réalisation d’Iliman Ndiaye et une grosse prestation du vétéran Idrissa Gana Guèye dans l’entrejeu. L’attaquant sénégalais, meilleur dribbleur de Premier League, est l’atout offensif numéro un d’Everton, mais manque de justesse dans le dernier geste. Il est attendu pour augmenter ses statistiques en buts et en passes décisives.

Gana, 35 ans, est le patron de l’entrejeu. Sa capacité à multiplier les tacles décisifs et les interceptions sera d’un grand apport dans l’équilibre d’Everton.

Ismaïla Sarr, l’heure du réveil

Un autre Sénégalais sera en lice ce mercredi en Premier League. Il s’agit d’Ismaïla Sarr, qui va se rendre avec son club Crystal palace (15e, 21 pts) sur la pelouse de Leicester (19e, 14 pts). Les Eagles ayant concédé le nul à domicile face à Chelsea (1-1), la journée précédente, ont besoin de renouer avec la victoire pour remonter au classement. C’est le moment pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille de retrouver l’efficacité devant le but pour aider son équipe à atteindre son objectif. Sarr n’a pas marqué depuis le 21 décembre dernier, lors de la lourde défaite contre Arsenal (1-5).

MAMADOU KANE