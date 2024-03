Le trio Ismaïla Sarr-Ilimane Ndiaye – Pierre Emerick Aubameyang sera attendu lors du déplacement de l’Olympique de Marseille, vainqueur à l’aller (4-0), cet après-midi sur la pelouse de Villarreal, pour le compte de la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Dans une double confrontation en compétitions européennes des clubs, remporter la manche aller par 4 buts à 0 est quasiment synonyme de qualification. Cela était indiscutable jusqu’au 8 mars 2017, date à laquelle le FC Barcelone a démontré le contraire en réalisant la ‘’remontada’’ face au Paris Saint-Germain. Menés 4-0 au Parc des Princes, les Catalans ont complètement renversé la vapeur en humiliant les Parisiens sur le score de 6-1, en Ligue des champions.

Depuis ce jour-là, les équipes, même avec une avance confortable à l’aller, gardent les pieds sur terre et jouent la manche retour à fond. L’Olympique de Marseille est alors averti.

Cet après-midi, les Olympiens vont se rendre dans l'est de l'Espagne pour affronter Villarreal en match comptant pour la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Vainqueur à l’aller sur le score de 4-0, l’OM va mettre tous les atouts de son côté pour valider sa qualification en quarts de finale. En dépit du naufrage parisien en C1, les statistiques penchent en leur faveur, car 99,8 % des équipes à avoir gagné le match aller par au moins quatre buts d’écart sans en encaisser se sont qualifiées dans l’histoire des coupes d’Europe.

De plus, Jean Louis Gasset peut compter sur sa triplette Sarr-Ndiaye-Aubameyang. La SNA balaye tout sur son passage depuis l’arrivée du technicien français sur le banc. Aucune défense ne résiste à l’attaque marseillaise qui a inscrit 18 buts en cinq rencontres (toutes compétitions confondues), soit 3,6 buts par match. Sur les neuf buts inscrits lors des trois dernières sorties en Ligue Europa, le trio en a marqué six dont quatre sont de l’international gabonais.

D’ailleurs, Aubameyang est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la C3 (Coupe de l’UEFA + Ligue Europa) avec 33 réalisations.

Malgré la déroute à Marseille, les Espagnols ne comptent pas baisser les armes, pour autant. Marcelino et ses hommes rêvent de ‘’remontada’’ et comptent bien jouer un mauvais tour aux Phocéens. ‘’Ce sera très difficile, mais notre orgueil, notre ambition et notre enthousiasme doivent être au plus haut’’. L’entraineur du Sous-marin jaune est conscient qu’il faudra mettre le paquet dès l’entame du match pour réduire très vite l’écart. ‘’Il faudra être agressif dès la première minute, nous approcher de la surface et éviter les contres de l’OM’’. Et son défenseur ivoirien compte bien aider ses coéquipiers en s’occupant de la SNA. ‘’Il faut essayer de faire une ‘remontada’, même si ce sera très difficile. En ayant encaissé quatre buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés de cette compétition. On a déjà fait ce genre de chose. Ma sensation est de répondre présent sur le terrain, montrer une bonne image et un bon visage, ce que l’on n’a pas fait à l’aller’’, a déclaré Éric Bailly en conférence de presse, hier. Villarreal espère rester sur la lancée de sa victoire sur la pelouse du Real Bétis (2-3), le week-end dernier en championnat.

De plus, le club catalan n’a perdu qu’une de ses huit dernières réceptions en compétition européenne (5 victoires, 2 nuls).

Abdoulaye Seck et Maccabi Haïfa pour le rachat

Si la première manche s’est très bien passée pour Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, cela n’est pas le cas pour Abdoulaye Seck et le Maccabi Haïfa. Le club israélien a été battu sur sa pelouse par la Forientina (4-3), malgré un but du défenseur sénégalais.

Mais tout n’est pas perdu, pour le Maccabi, qui n’a qu’un seul but de retard sur les Italiens. Mais les hommes de Sharon Mimer vont devoir jouer la qualification hors de leur fief, dans le stade Artemio-Franchi, qui risque de leur réserver un accueil hostile, compte tenu des attaques que mène l’État hébreu à Gaza. Ce sujet s’est invité dans cette affiche, car les ultras de la Fiorentina protestent contre la présence de clubs israéliens en coupes d’Europe. Dans un communiqué, ils dénoncent le manque d’impartialité de l’UEFA qui foulerait aux pieds ses ‘’principes moraux’’ en permettant aux équipes israéliennes de participer à ses compétitions. Alors qu’au même moment, l’instance exclut des équipes appartenant à la fédération russe à cause de la guerre en Ukraine.

LOUIS GEORGES DIATTA