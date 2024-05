C’est le dernier acte dans les championnats de France et d’Angleterre, ce week-end. Si certains joueurs sénégalais avec leurs clubs respectifs sont déjà fixés sur leur sort, d’autres doivent encore rester dans le suspense jusqu’au bout.

L’heure n’est pas encore au relâchement pour certains Lions pensionnaires des championnats européens. Ce week-end, la Ligue 1 française et la Premier League anglaise vont repartir pour un ultime tour avant de baisser définitivement les rideaux.

ANGLETERRE

Jackson et Pape M. Sarr visent l’Europe

Le suspense est total en haut du classement, cette saison en Angleterre. Au moment où le leader Manchester City (88 pts) et son dauphin Arsenal (2e, 86 pts) se disputent la première place demain dimanche, Chelsea (6e, 60 pts) et Tottenham (5e, 63 pts) vont se livrer une bataille féroce pour les deux dernières places européennes. Étant déjà largués pour la Ligue des champions, Pape Matar Sarr et ses coéquipiers sont assurés d’être européens la saison prochaine.

Néanmoins, les Spurs doivent au moins prendre le point du nul lors de leur déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Sheffield United (20e, 16 pts) pour ne pas perdre la 5e place qualificative en phase de poules de la Ligue Europa. Car en cas de défaite, ils pourraient être relégués à la 6e place et se contenter des barrages de la Ligue Europa Conférence, si les Blues gagnent.

Par contre, l’issue pourrait être désastreuse pour Nicolas Jackson et ses partenaires. Comptant seulement trois points d’avance sur Newcastle (7e, 57 pts), Chelsea pourrait en cas de défaite dimanche et que les Magpies remportent leur duel face à Brentford. Surtout que les pensionnaires de St James’ Park ont une différence de buts plus favorable (+21 contre +13). Mais le club londonien ne devrait pas avoir de difficulté à se défaire sur son terrain de Bournemouth (11e, 48 pts) en baisse de régime (deux défaites d’affilée). De plus, les hommes d’Andoni Iraola n’ont plus rien à jouer dans ce championnat. L’attaquant sénégalais, déjà auteur de 14 buts et 4 passes décisives en championnat, a la possibilité d’améliorer encore ses stats.

Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté à un point du maintien

En concédant la défaite face à Chelsea, le week-end dernier, Nottingham Forest (17e, 29 pts) a laissé passer sa chance d’assurer son maintien. Mais rien n’est encore perdu pour Moussa Kouyaté et Cheikhou Kouyaté. Ils ont la possibilité de se maintenir avec seulement un point lors de leur déplacement à Burnley (19e, 24 pts) déjà relégué. Forest devrait donc pouvoir le faire avec un peu d’application.

Pour sa part, Idrissa Gana Guèye ayant déjà validé le maintien avec Everton, va tenter de finir la saison sur une note positive. Les Toffees pourraient jouer les arbitres dans la course au titre, car devant croiser le fer avec Arsenal, à l’Emirates Stadium.

Iliman, Ismaïla et Pape Guèye aux trousses de Nampalys Mendy

En France, l’AS Monaco de Krépin Diatta a assuré sa qualification en Ligue des champions, après avoir validé sa place de vice-champion. L’ASM vise une fin en apothéose avec une troisième victoire de rang lors de la réception du FC Nantes. Par contre, l’Olympique de Marseille (8e, 47 pts) a loupé une occasion en or de jouer pleinement le ticket pour les barrages de la Ligue Europa Conférence en se faisant battre par Reims (1-0), mercredi dernier en match retard de la 32e journée. Iliman Ndiaye, Pape Guèye et Ismaïla Sarr espèrent sur un coup du sort pour se rattraper. Et le coach Jean-Louis Gasset y croire mordicus. ‘’Tout est possible. Il faut jouer notre chance à fond. Même s’il ne reste qu’un pour cent, il faut gagner’’. Pour cela, l’OM doit s’imposer face au Havre et compter sur une défaite de Lens (6e, 50 pts) de Nampalys Mendy et de Lens (7e, 50 pts).

Pour leur part, les Sang et Or sont dans l’obligation de gagner leur match contre le Stade Rennais (9e, 46 pts) au risque d’être doublés par Lyon ou l’OM

Lamine Camara et Arouna Sanganté, le sauve-qui-peut

En bas du tableau, Clermont de Mory Diaw et Lorient de Bamba Dieng, Alfred Gomis et Formose Mendy sont déjà relégués en Ligue 2. À l’issue de la 34e journée, un autre Sénégalais va grossir l’effectif des Lions devant évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Le dernier ticket pour la descente aux enfers va se jouer entre le FC Metz (16e, 29 pts) de Lamine Camara et Le Havre (17e, 32 pts) d’Arouna Sanganté. Les Havrais sont bien partis pour rester en Ligue 1. Il leur suffit de décrocher un point lors de la réception de Marseille. Alors que le club de la Moselle doit se défaire de l’ogre parisien, qui désire finir la Ligue 1 sur une bonne note, après la victoire sur Nice (1-2). Une mission délicate pour les Messins, même s’ils jouent à domicile.

LOUIS GEORGES DIATTA