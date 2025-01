Kalidou Koulibaly a été décisif en ouvrant le score lors de la large victoire d’Al-Hilal contre Al-Fateh (9-0), hier, pour le compte de la 15e journée de la Saudi Pro League. C’est le même rendement qui est attendu, ce vendredi, contre Al-Taawon (17 h) de son compatriote Sadio Mané, auteur d’un doublé la semaine dernière.

Al-Hilal a été énorme, ce jeudi. Le champion en titre d’Arabie saoudite s’est littéralement baladé sur Al-Fateh, à l’occasion de la 15e journée de la Saudi Pro League, en s’imposant largement sur le score de 9-0. Le défenseur central sénégalais a participé au festival de buts de son équipe en ouvrant le score à la 20e mn (1-0). Il porte ainsi son compteur-buts à deux réalisations. Son premier but remonte au 28 septembre à Al Kholood (victoire 4-2).

Koulibaly a été suivi par l’ex-Marseillais Renan Lodi (39e, 2-0). Dans les arrêts de jeu de la première période, Marcos Leonardo (45+6e, 3-0) puis Milinkovic-Savic (45+9e, 4-0) ont aggravé le score. Malgré cette ardoise déjà salée, les hommes de Jorge Jesus n’ont pas levé le pied, de retour des vestiaires. C’est Marcos Leonardo qui a relancé le rouleau compresseur en s’offrant un doublé (54e, 5-0) et même un triplé (65e, 6-0). Alors qu’Al-Hamdan (90+1e, 7-0) et Malcom (90+5e, 8-0) ont prolongé le supplice des visiteurs. En plus d’un apport offensif décisif, Kalidou Koulibaly a assuré l’arrière-garde du club de Riyad. Le capitaine des Lions a été énorme en défense, notamment dans les airs où il a remporté tous ses duels (6). L’international sénégalais a également été propre dans ses sorties de balle en réussissant 80 % de ses passes (43 sur 54), dont 9 passes en profondeurs pour 6 réussies. C’est le deuxième clean sheet d’affilée réalisé Bono et sa défense.

Au classement, Al-Hilal (40 pts, +34) passe leader et relègue Al-Ittihad (40 pts, +26) à la deuxième place et enfonce Al-Fateh (18e, 6 pts) lanterne rouge.

Sadio Mané d’attaque, ce vendredi

La 15e journée de la Saudi Pro League se poursuit ce vendredi. Al-Nassr (3e, 28 pts) de Sadio Mané (5 buts, 5 passes décisives) se déplace, cet après-midi (17 h) sur la pelouse de Al-Taawon (8e, 21 pts). L’attaquant sénégalais a démarré cette nouvelle année en fanfare en réalisant un doublé et provoqué le penalty transformé par Cristiano Ronaldo lors de la victoire de son équipe face à Al Okhdood (3-1), il y a une semaine. Le double Ballon d’Or africain est attendu pour renouveler cette performance et aider son club à maintenir cette dynamique victorieuse.

Avec un retard de 12 points sur ses deux devanciers, les Jaune et Bleu doivent s’imposer pour réduire l’écart à neuf longueurs. Mais Al-Taawon ne va pas se présenter en victime expiatoire. Les Loups de Buraydah espèrent déjouer les plans de Pioli et ses hommes. D’autant plus qu’ils avaient réussi un grand coup en éliminant Al-Nassr (1-0) chez lui en King Cup (Coupe du Roi d’Arabie saoudite), le 29 octobre 2024.

En ouverture de la 15e journée, mercredi, Al-Ahli d’Édouard Mendy et Damac de Habib Diallo ont connu un coup de frein. Après cinq victoires d’affilée, Mendy et ses coéquipiers ont enregistré leur première défaite en championnat depuis deux mois. Le club de Djeddah a été défait en déplacement par Al Kholood (12e, 16 pts) sur le score d’un but à zéro. Il a manqué ainsi l’occasion de remonter sur le podium et reste à la 5e place, avec 26 pts.

Pour leur part, Habib et ses coéquipiers ont sombré à domicile face à Al-Ettifaq (0-3). Après sa victoire remarquable à l’extérieur contre Al-Raed (0-2), Damac (10e, 18 pts) n’a pas su rééditer cette performance à domicile. L’ancien attaquant de Strasbourg (4 buts en 14 matchs) a joué tout le match, mais n’a pas pu débloquer son compteur et tirer son équipe d’affaire.

