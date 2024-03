La saga entre l'équipe nationale d'Egypte et la superstar de Liverpool, Mohamed Salah, se complique à l'approche de la trêve internationale de mars. Selon l'Association Égyptienne de Football (EFA), les tentatives de contact avec le Pharaon pour les matchs à venir se heurtent à un mur de silence. L'ailier de 31 ans a récemment été appelé par Hossam Hassan pour la trêve de mars, ce qui n'est pas du goût de Liverpool, tout simplement car le buteur est diminué physiquement et qu'il n'a joué qu'un match avec les Reds depuis son retour de la Can 2023. L'Égypte est censée participer à la Coupe Winsunited aux Émirats Arabes Unis, aux côtés de la Tunisie, de la Croatie et de la Nouvelle-Zélande.

La participation de Salah à ce tournoi amical est néanmoins incertaine, le club anglais ayant en effet exprimé le souhait de conserver son joueur vedette (15 buts en 21 matchs de Premier League cette saison) durant cette trêve internationale. Ibrahim Hassan, le team manager de l'équipe égyptienne, insiste cependant sur le fait que “seul le staff technique national a son mot à dire sur la sélection des joueurs.”

La communication entre Salah et les responsables de l'EFA semble être au point mort. Ehab El-Komy, membre du conseil de l'EFA, souligne la difficulté de la situation : “L'équipe nationale égyptienne, dirigée par Hossam et Ibrahim Hassan, n'a jusqu'à présent pas réussi à communiquer avec Mohamed Salah“. Il ajoute qu'aucune rencontre n'a eu lieu entre le technicien de 57 ans et Salah et qu'il n'existe “aucun conflit entre les deux parties“. Pour tenter de désamorcer cette situation tendue, le Ministre des Sports organisera une réunion entre les deux parties pour “créer une atmosphère propice au sein de l'équipe“. La relation entre le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, et Mohamed Salah est décrite comme “excellente“, et un accord aurait été trouvé avec l'EFA pour résoudre tout problème lié à l'équipe nationale.