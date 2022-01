Malicounda, fief du directeur général du Coud, a répondu à l’appel de son édile qui avait annoncé les couleurs de sa victoire en mi-journée du scrutin. Au final, c’est une véritable razzia qui s’est dessinée sur les 22 villages que compte la commune de Malicounda. Une victoire nette du maire sortant sur les candidats de l’opposition.

Une victoire à 70 % des voix exprimées. C’est le résultat obtenu par le maire de la commune de Malicounda sur ses adversaires qui ont mordu la poussière. Lors du scrutin du dimanche dernier, le DG du Coud a fait une belle récolte riche de 11 729, voix soit plus de 70 % des électeurs passés aux urnes, ce dimanche. Ce qui n’est pas totalement une surprise, au vu des grandes réalisations faites par Maguette Sène durant son premier mandat à la tête de la commune. Dans cette course, la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) arrive en deuxième position, avec un très grand fossé qui le sépare du leader incontesté de Malicounda, Maguette Sène. Yaw a obtenu 3 801 voix des suffrages valablement exprimés. Ils sont suivis de la République des valeurs avec 737 voix et Wallu Sénégal ferme la marche, avec ses 727 voix obtenues de l’électorat de la commune de Malicounda.

Très tôt, Maguette Sène avait senti sa victoire et avait placé ses objectifs sur le département qu’il visait, afin de participer à la victoire de la coalition BBY pour le Conseil départemental de Mbour dont le candidat heureux est Saliou Samb. ‘’Notre défi, l'enjeu de ces résultats, c'est certes la victoire, parce qu'on ne va pas à des élections séduisantes qu'on gagne et on l'espère fortement. Nous, ce qu'on recherchait - et c’est le plus important pour nous - c'est surtout d’avoir un beau taux de participation, un très bon score, de façon à ce qu'il puisse impacter au niveau départemental’’, avait déclaré le candidat de la coalition BBY à la mairie de Malicounda en début d’après-midi de la journée du scrutin.

Pour lui, le niveau départemental est très serré dans certaines communes. ‘’Donc, quand on a une commune où on est plus ou moins fort, il va falloir creuser l'écart pour pouvoir combler les gaps, s'il en existe’’, a-t-il soutenu. Avant d’ajouter : ‘’L'essentiel, c'est de gagner, mais notre souhait est d'aller jusqu'à 80 %. Aux dernières élections, on était à 70 % et, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, le Rewmi est venu nous rejoindre, alors que ce n'était pas le cas. Des ténors de Warang, de Nianing, notamment Djim Sarr que tout le monde connait dans la zone, Jean-Marie Sarr que tout le monde connait à Nianing sont venus nous rejoindre.’’

En tout cas, cette victoire est le symbole d’une reconnaissance de la population de Malicounda pour son maire qui avait réussi, dès son premier mandat, à assurer les infrastructures de base pour l’ensemble des 22 villages de sa commune. Le dernier village à bénéficier de ces adductions d’eau et d’électricité fut Rof, où l’eau a commencé à couler depuis le mois de septembre dernier. D’ailleurs, dans sa campagne, Maguette avait mis l’accent sur des projets de plus grande envergure. Il avait baptisé le mandat qu’il briguait : ‘’Le mandat des grands projets’’.

Malicounda lui donne carte blanche pour la réalisation de ces grands projets qu’il a vendus durant les 15 jours de campagne électorale.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)