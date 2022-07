Auteur d’un doublé championnat-Coupe du Sénégal, le Casa Sport s’est taillé la part du lion dans les distinctions de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), qui va récompenser les meilleurs acteurs de la saison 2021-2022, le 16 juillet prochain, lors de sa soirée de gala.

Ainsi, le trophée El Hadj Diouf récompensant le meilleur joueur de Ligue 1 est décerné au virevoltant attaquant du Casa Lamin Jarju. Son coéquipier, le portier Alioune Badara Faty, champion d’Afrique avec les Lions, va recevoir le prix Cheikh Seck attribué au meilleur gardien de but de Ligue 1, et leur entraineur Ansou Diadhiou va soulever le prix Karim Séga Diouf du meilleur coach de Ligue 1. Le club de Ziguinchor sera également à l’honneur avec les trophées Abdoulaye Touré et Abdoulaye Thiam 12e Gaïndé décernés respectivement au meilleur manager Seydou Sané et le meilleur public Allez Casa. Le trophée Jules-François Bocandé sera remis aux co-meilleurs buteurs de Ligue 1. Il s’agit de Bouly Junior Sambou du Jaraaf de Dakar et Ngagne Fall, de Génération Foot, qui ont inscrit chacun 13 buts.

En Ligue 2, la Sonacos de Diourbel, sacrée championne, a obtenu le prix Baba Touré récompensant le meilleur joueur, décerné à Nfally Sagna, et celui du meilleur entraineur, le trophée Alassane Dia, qui sera remis à son coach Mame Seydou Niang. Le trophée Tassirou Diallo sera décerné aux co-meilleurs buteurs de Ligue 2, Mamadou Sarr du Stade de Mbour, vice-champion de L2, et Alassane Ndiaye de la Renaissance de Dakar, qui ont inscrit chacun 8 buts. Le trophée Mansour Wade du meilleur portier de Ligue 2 est attribué à Aly Guèye.

‘’Améliorer le sort des joueurs’’

La Ligue sénégalaise de football professionnel s’est réjouie des réalisations effectuées durant la saison 2021-2022. Les dirigeants du football professionnel ont noté un ‘’bond qualitatif’’ qui a été fait cette année.

Néanmoins, ils ont reconnu que des efforts doivent être consentis davantage, surtout par rapport à la condition des acteurs, en particulier des joueurs. ‘’Dans les perspectives de la Ligue, on est en train de travailler sur comment améliorer le sort des acteurs, en particulier les joueurs. On a constaté que des joueurs sont prêts à aller jouer à l'étranger pour des salaires de 400 000 à 500 000 F CFA. La dynamique que nous voulons enclencher est que les joueurs aient des salaires supérieurs à ça, de telle sorte que c'est le phénomène inverse qu'on va voir. C'est-à-dire que les footballeurs de la sous-région aient envie de venir jouer au Sénégal’’, a déclaré le vice-président chargé du développement du capital humain et des relations internationales.

Dans cette perspective, a expliqué Abdoulaye Guèye, la LSFP envisage une collaboration avec l’État du Sénégal. ‘’On a fait un plaidoyer envoyé à l'État, dans le cadre du programme État-employeur, pour solliciter de lui la prise en charge d'une partie des salaires des clubs. La Ligue sénégalaise de football professionnel est un champion dans le domaine. On emploie de manière permanente au moins 1 500 jeunes et temporairement plus de 2 500 personnes’’, a soutenu le président du Stade de Mbour. De même, M. Guèye a admis qu’il faut travailler dans le sens de mieux formaliser les contrats des joueurs. ‘’On n'est pas dans un régime de répression. Ce qu'on souhaite, c'est encadrer les équipes et grandir avec elles. Il y a des clubs qui sont très bien organisés et ceux qui ne le sont pas. L'idée, c'est d'accompagner ces derniers pour arriver au même niveau que les autres’’.

LOUIS GEORGES DIATTA