La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) engage le gouvernement du Sénégal à entreprendre toute réforme utile pour la relance des services de La Poste. Elle demande aussi la résolution des conflits en cours à la Sen'Eau, à l'Onas et à la Seter. Face à la presse, hier, elle s’est notamment penchée sur la question de la revendication d'augmentation des salaires dans le secteur privé et sur la cherté du coût de la vie.

Le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) porte à la connaissance des travailleurs en particulier, de l'opinion nationale en générale, les conclusions de la session du Bureau confédéral organisée en fin octobre dernier. En conférence de presse hier, il a fait part de ses analyses et positions sur les luttes des travailleurs, la cherté du coût de la vie, la revendication d'augmentation des salaires dans le secteur privé et sur quelques aspects de la vie interne de la centrale.

Ainsi, la CSA engage le gouvernement du Sénégal à entreprendre toute réforme utile pour la relance, sans délai, des services de La Poste. Il est attendu également son implication pour la résolution des conflits en cours à la Sen'Eau, à l'Onas, à la Seter, au niveau du secteur tertiaire, etc. Il exige également l'application de l'accord sectoriel intervenu en 2021 sur la semaine de 40 heures dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

De même, ‘’la CSA appelle à une large concertation, sans exclusive, autour des réformes du secteur de l'énergie, notamment dans la filialisation de la Senelec où le gouvernement devrait attendre l'exploitation effective du gaz et du pétrole pour avoir une meilleure visibilité’’, a déclaré le secrétaire général Elimane Diouf.

Dans la même logique, le Bureau confédéral a exprimé sa solidarité profonde et son soutien total à la mobilisation et à la grève dans tous ces secteurs pour la justice et l'équité dans le traitement salarial. Il appelle les centrales syndicales à constituer un large front regroupant tous les secteurs en lutte. Néanmoins, tout en saluant la combativité des travailleurs en lutte dans divers secteurs publics et privés, il déplore fortement que ces luttes se déroulent dans la dispersion, sans aucune coordination.

En outre, le Bureau confédéral de la CSA, qui s'est fortement réjoui des substantielles augmentations de salaire intervenues ces derniers mois dans de nombreux secteurs de la Fonction publique, estime qu’il reste à étendre cela aux travailleurs de tous les secteurs de la Fonction publique qui n'en bénéficient pas encore. C'est le cas des salariés de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des collectivités territoriales, des Plats (personnel administratif, technique et de service) des universités publiques et ceux exclus de l'application dans les hôpitaux. Par rapport aux acquis ‘’historiques’’, Elimane Diouf note qu’ils ont été le fruit de longues luttes, entre autres, et notamment des travailleurs de l'éducation et de la santé, pour un système indemnitaire et de rémunération ‘’juste et équitable’’.

C'est le lieu également, pour la CSA, d'appeler le gouvernement à augmenter substantiellement le prix d'achat de l'arachide dans cette campagne de commercialisation à venir, au regard des nombreuses difficultés vécues par le monde rural.

Augmentations de salaire

Par-delà la Fonction publique, le Bureau confédéral estime qu'il est tout aussi nécessaire de procéder à une augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé et une baisse de la fiscalité sur les salaires. ‘’C'est le coût élevé de la vie qui commande une telle exigence. Nous exhortons la Coalition de centrales syndicales du Sénégal (CCSS) à engager les luttes multiformes pour la satisfaction de ces revendications devenues primordiales, au regard de l'effondrement du pouvoir d'achat des travailleurs dans un contexte d'inflation galopante’’, a avisé Elimane Diouf.

À cet égard, ses camarades et lui ont marqué leur surprise, étonnement et indignation devant ‘’l'absence des centrales syndicales à la concertation nationale pour la baisse des prix des produits et services de première nécessité’’.

En effet, estiment-ils, ‘’les syndicats de branche tout comme les centrales syndicales ont toujours été et restent à l'avant-garde du combat pour la défense et l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des populations en général’’. C'est pourquoi ‘’la CSA condamne énergiquement l'ostracisme injustifiable dont les centrales syndicales ont été victimes dans cette concertation de la part du gouvernement’’. Elle le met en garde contre de telles pratiques ‘’provocatrices’’, ont poursuivi les camarades d’Elimane Diouf.

Sur les 11 mesures de baisse des prix de produits et services

Néanmoins, la CSA apprécie à sa juste valeur les résultats obtenus à travers les 11 mesures de baisse des prix de produits et services. Tout en saluant ces mesures, elle invite les autorités à mettre en place le dispositif nécessaire pour l'application et le contrôle continu de ces mesures.

Concernant la baisse du loyer, la CSA propose la baisse des prix des matériaux de construction (ciment, fer, béton) afin de favoriser un meilleur accès au logement aux travailleurs. Dans le même esprit, la CSA encourage le gouvernement à maintenir sa politique de subvention des produits et services de première nécessité, face à la volonté manifeste du FMI et de la BM d'exigence de ‘’la vérité des prix’’ qui signifie, à ses yeux, la paupérisation plus massive et profonde des travailleurs et des couches populaires au profit des seuls bailleurs extérieurs.

Enfin, le Bureau confédéral a magnifié l'élargissement continu des bases de la CSA avec l'adhésion des travailleurs de divers secteurs privés ou publics. Ce qui dénote l'attractivité de la centrale. Le Bureau confédéral exhorte la Direction exécutive nationale de la CSA à répondre aux attentes de tous les travailleurs qui lui ont fait confiance. ‘’Cela est d'autant plus nécessaire que deux échéances importantes dans le court terme, précisément dans le premier trimestre de 2023, attendent la CSA : les élections générales de représentativité des centrales syndicales et l'organisation du 4e Congrès ordinaire dont il faudra, vaille que vaille, assurer la réussite. Par ma voix, la CSA appelle toutes les organisations affiliées à renforcer la solidarité envers tous les travailleurs en lutte’’, a exhorté Elimane Diouf.

BABACAR SY SEYE