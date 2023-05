À quelques mois de la Présidentielle, l'un des responsables politiques dans la commune de Médina Gounass appelle à l'union de tous les leaders de la mouvance présidentielle. Pour Amadou Tidiane Sow dit ‘’Fouta’’, c'est la seule manière de gagner les prochaines joutes dans cette partie de la banlieue dakaroise.

"J'ai mis sur pied un panel qui regroupe plus de 400 000 membres un peu partout au Sénégal et en Mauritanie et dans la diaspora. Nous sommes derrière le président Macky Sall. Notre candidat en 2024, c'est Macky Sall. Je lance aussi un appel à l'endroit de tous les responsables de Guédiawaye à s'unir, à travailler et à aller à l'assaut des militants. On doit gagner ce pari, car la banlieue est un grenier politique pour ce pays.

Donc, l'heure n'est pas à dormir, encore moins de se taire. Il faut aller convaincre les militants pour qu'on puisse apporter la bonne information. Macky a fait ce qu'il doit faire pour Guédiawaye. Donc, nous lui devons reconnaissance. Il a beaucoup fait pour cette commune. Il y a de cela quelques années, personne n'imaginait qu'on pourrait être ici.

C'est parce qu'il a lutté contre les inondations que c’est aujourd’hui possible. Ce qu'il a fait, aucun autre président ne l'a fait. Donc, l'intérêt de ce pays, c'est de réélire Macky Sall", a-t-il confié lors d'une rencontre avec la communauté laobé de cette zone.