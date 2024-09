L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce des prévisions de pluies modérées à fortes sur l'ensemble du territoire national, du 8 au 10 septembre 2024. Ce phénomène, analyse l’agence de météorologie, débutera à l'Est dès l'après-midi de dimanche et se déplacera sur le territoire pendant la nuit. Lundi, les averses toucheront particulièrement les régions Est, Sud et Centre-Ouest, avec une intensité accrue tout au long de la journée.

À Dakar, informe l’Anacim, les manifestations pluvio-orageuses commenceront lundi après-midi. Les conditions météorologiques devraient se stabiliser mardi, avec des pluies intermittentes, principalement faibles à modérées, surtout dans le Sud et le Centre-Ouest. Les citoyens sont invités à la prudence face à ces conditions climatiques.