Le budget 2025 de la commune de Kolda s’élève à plus d’un milliard 640 millions de francs CFA. Il a été voté le mardi dernier à l’unanimité par les conseillers. Un budget qui a connu une baisse de plus de 360 millions de francs CFA. Cette diminution s’explique par l’absence d’information sur les fonds de dotation.

En marge de la session consacrée au vote du budget, le maire El Mamadou Diao a déclaré que ‘’le présent projet de budget primitif pour la gestion 2025, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, est arrêté à la somme globale de 1 640 915 155 F CFA’’.

‘’Sur le budget global, on a 645 600 000 F CFA en fonctionnement et 995 315 555 F CFA en investissement soit une baisse 360 030 784 F CFA entre 2024 et 2025. Cela est dû au fait que nous n’avons pas encore des informations sur les fonds de dotation’’, a-t-il indiqué.

Pour l’année 2025, la mairie de Kolda prévoit d’accorder une priorité aux investissements dans les secteurs clés tels que l’éducation, la santé, la culture, le sport, le social, l’eau, l’assainissement, l’éclairage public et l’aménagement des voies.

NFALY MANSALY