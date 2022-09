Et si Alassane Pléa jouait pour le Mali ? Le débat semblait clos depuis que l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a fêté sa première cape avec l’équipe de France le 20 novembre 2018 face à l’Uruguay (1-0). Sauf qu’il s’agissait seulement d’un match amical et que l’ancien Niçois, plus utilisé par Didier Deschamps ensuite, est donc toujours susceptible de changer de nationalité sportive et d’opter pour les Aigles. Une hypothèse que le buteur de 29 ans envisage sérieusement.

‘’Mon père est Malien. Il vient de là-bas, il s’est exilé en France pour ses études et y a fondé une famille. J’y suis allé plusieurs fois, et (ce pays) est en moi’’, a plaidé le natif de Lille, ce lundi, dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+ Afrique. Plus étonnamment, Pléa affirme n’avoir jamais été contacté par la Fédération malienne ! ‘’Je n’ai pas eu d’approches du Mali. C’est pour cela que je n’ai pas eu ce choix à faire. Je n’ai parlé avec aucun coach, personne n’est venu me voir à Nice ou ici. J’entends parfois que j’ai refusé le Mali, mais ce n’est pas vrai.’’