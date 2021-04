Pep Guardiola retient son souffle... Alors qu'il a décidé de faire tourner contre Chelsea (0-1), samedi en FA Cup, l'entraîneur de Manchester City a tout de même choisi de titulariser Kevin De Bruyne (29 ans, 35 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison). Malheureusement pour lui, le milieu offensif belge est sorti peu après la pause, touché à la cheville droite après un mauvais appui suite à un duel avec N'Golo Kanté. Selon le média HLN, le meneur de jeu citizen est touché aux ligaments. Sa cheville serait "sérieusement gonflée et endolorie". Une bien mauvaise nouvelle en perspective pour le leader de Premier League, qui pourrait bien se passer des services de son métronome pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (28 avril et 4 mai).

…Guardiola répond aux critiques

Le titre de champion d'Angleterre quasiment en poche, une demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain à préparer, Pep Guardiola a décidé de faire tourner lors de la demi-finale de FA Cup perdue contre Chelsea (0-1), samedi. Critiqué pour cette décision, l'entraîneur de Manchester City a répondu de manière assez sèche. "Quand vous avez deux jours et demi seulement pour récupérer et qu’on doit se déplacer, et qu’en plus on voyage dans le train trois heures par jour ou même plus... Ne me dîtes pas que nous n'y prêtons pas attention. Une équipe qui arrive dans les phases finales de toutes les compétitions, on ne peut pas dire ça.

Dîtes simplement que nous avons perdu la partie. Et quand vous avez perdu la partie, les décisions sont mauvaises. Mais c'est un mauvais argument mes amis, c'est un si mauvais argument", a pesté le coach catalan face à la presse. "Nous ne pourrions pas accéder à la demi-finale de la FA Cup, la finale de League Cup ou la demi-finale de la Ligue des Champions si on n'y prêtait pas attention. Pensez-vous simplement que Sterling, Ferran Torres ou Gabriel Jesus ne méritent pas de jouer ? Nous avons eu beaucoup, beaucoup de matchs avec cette équipe en FA Cup pendant quatre ou cinq ans et nous jouons toujours pour essayer de gagner. C'était une rencontre serrée, nous n'avons pas pu gagner. Félicitations Chelsea", a terminé Guardiola.