Marchés publics-economie sociale et solidaire 

L’Autorité de Régulation de la Commande publique (Arcop) et le Ministère de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire joignent leurs forces pour relever le défi de l’endogénéisation de la commande publique, à travers une plus grande implication des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

C’est dans ce cadre que s’inscrit un important atelier qu’ils vont organiser aujourd’hui autour du thème : “L'accès des acteurs de l'ESS à la commande publique.” L'objectif principal de l'atelier, selon une note de l’Arcop, est de faire des marchés publics, “un levier d'inclusion économique en élaborant une stratégie dont la mise en œuvre permet de garantir l'accès des acteurs de l'ESS à la commande publique”.

...Il convient de noter que l’État du Sénégal a pris d’importantes dispositions pour une commande publique plus inclusive. Mais la mise en œuvre de ces dispositions est confrontée à beaucoup d’obstacles dont le manque d’information des acteurs concernés.

À travers l'article 6 du Code des marchés publics, souligne la note de l’organe de contrôle, l’État a prévu que les autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du Ministre chargé des Finances sont tenues de consacrer au moins 5% de la valeur totale de leurs marchés annuels aux acteurs de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux PME nationales.

Dans ce pourcentage, 2% sont réservés aux PME à direction Féminine, rappelle la note. C’est donc pour permettre aux entreprises cibles de mieux profiter de ces disposititions que la rencontre d’aujourd’hui va s’organiser dans un hôtel de la place.