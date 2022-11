Pour certains, les Marseillais ont bien fait de tout mettre sur la table en fin de match, mardi, contre Tottenham. Pour d'autres, ils auraient dû assurer le nul et la Ligue Europa. À la rédaction, Matthieu Pécot et Léo Tourbe ne sont pas d'accord. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, Marseille a eu raison de se jeter à l'abordage

Par Matthieu Pécot

Pas besoin d’avoir ses diplômes d’entraîneur pour admettre que l’OM a défendu n’importe comment sur cette dernière action face à Tottenham. L’idée n’est donc pas de débattre de la qualité du repli défensif marseillais qui a conduit au but de Pierre-Emile Højbjerg. C’était moche, abominable, hideux et on espère qu’aucun enfant n’a vu ça.

Pour être tout à fait honnête avec les Marseillais, il faut déplacer le curseur sur leurs intentions sur cette fin de rencontre à l’épilogue douloureux. Les joueurs d’Igor Tudor ont commis un seul crime : avoir essayé de gagner un match de foot. Leur respect incommensurable pour la Ligue des champions et la perspective de se qualifier pour les huitièmes de finale les a conduits à se jeter à l’assaut du but d’Hugo Lloris. Il n’a pas manqué gros-chose à Alexis Sanchez, dont la frappe a été déviée par Ivan Perisic (82e) et à Sead Kolosinac, dont on se demande encore comment il a fait pour ne pas cadrer sa tête (87e) pour trouver la faille. En tentant d’arracher la victoire face à Tottenham, l’OM n’a pas ‘’manqué de respect’’ à l’Europa League comme on peut l’entendre ici et là depuis hier soir. C’est même tout le contraire : les Olympiens ont tellement respecté la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’ qu’ils ont eu l’indécence de se jeter à l’abordage, quitte à être trop lessivés pour effectuer un ultime repli défensif digne de ce nom.

Alors certes, l’histoire a tourné au vinaigre, Chancel Mbemba s’est retrouvé seul contre trois Londoniens et Pau Lopez a fini par se faire fusiller, alors que le temps additionnel était dépassé depuis 20 secondes. Il est toutefois un peu facile de déplorer, depuis son canapé, le fait que les joueurs de l’OM n’aient pas tenu compte du classement virtuel de leur groupe. Il n’y a pas si longtemps, il était reproché aux clubs français de ne pas jouer le jeu, une fois arrivé en Europa League. On pointait du doigt ces coaches qui alignaient des équipes bis de manière à ce que leurs joueurs soient frais pour le week-end. C’était le monde à l’envers, le serpent qui se mordait la queue.

Dès lors, à une époque où Marseille place son envie de jouer les huitièmes de finale de Ligue des champions avant tout le reste, il est raisonnable d'encourager cet appétit plutôt que de s'offusquer de ne pas avoir vu les onze Marseillais se transformer en apothicaires. Et puis, il ne faut pas oublier que si l’OM avait bétonné durant le dernier quart d’heure, rien ne lui garantissait de tenir le match nul. En revanche, il est certain qu’Igor Tudor aurait reçu un flot de critiques pour avoir joué petit bras. Et pour le coup, ces critiques auraient été légitimes.

Non, Marseille aurait dû assurer la Ligue Europa

Par Léo Tourbe

Alors comme ça, l’OM pourrait se permettre de snober une coupe d'Europe ? En attaquant les cages d’Hugo Lloris à tombeau ouvert, Marseille s’est découvert et a laissé à Tottenham l’opportunité d’un dernier contre conclu par Pierre-Emile Højbjerg, synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes. Prendre un tel but est inacceptable, quand un match nul suffit tout juste pour être reversé en C3. Évidemment, l’OM a bien fait de pousser en fin de match pour se donner une chance de croire à un exploit, mais il n’aurait jamais dû autant se jeter et laisser seul derrière le pauvre Chancel Mbemba (découpe-le, Højbjerg !). Les joueurs eux-mêmes clament qu’ils n’étaient pas au courant des autres résultats et que le banc ne leur a pas transmis l’info.

‘’Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient. C’est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu’à la fin. Mais on ne savait pas, c’est notre erreur’’, avouait Mbemba à RMC Sport après la rencontre. Pour mettre fin au débat, Mattéo Guendouzi a affirmé que ‘’si on le savait, on ne serait pas parti autant à l’abordage, on aurait gardé notre ligne défensive’’.

Les principaux acteurs estiment donc qu’avoir autant attaqué était une erreur. Certains diront que l’OM, c’est la C1 ou rien, et qu’on s’en fout de la C3. Mais Marseille, ni aucun club français, n’est en position de mépriser la Ligue Europa, vu le palmarès européen de notre pays, et le CV des formations qui y sont encore en course. Le plus grand frisson ressenti sur le Vieux-Port ces dix dernières années est d’ailleurs une finale de C3. L'amour vache.

