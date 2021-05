Suite à l’exclusion du stade Lat Dior de Thiès par la Confédération africaine de football (Caf) de la liste des stades homologués, les Lions joueront les deux premières journées des éliminatoires du Mondial-2022 à l’extérieur. Le ministre des Sports Matar Ba regrette cette situation. Invité de l’édition de 20 h sur la RTS1, il a donné des garanties. Extrait.

‘‘Je regrette cette situation embarrassante qui a suivi la publication de la liste des stades homologués. Vingt-deux pays ont été touchés par cette mesure. J’avais indiqué, quand on a fermé Léopold Senghor, que le Sénégal allait traverser une situation pénible, en attendant la réception du stade de Diamniadio, parce que quand on ne dispose que d’un stade, même si ce n’est pas une situation de dégradation, il est possible qu’il y ait des violences et que le stade soit sanctionnée et qu’on ne puisse plus y organiser. On l’a vécu en 2013.

Aujourd’hui, nous étions à Lat Dior, après la fermeture de Léopold Senghor, pour cause de dégradation. On a investi au niveau de Thiès, mais le niveau d’investissement n’était pas énorme. Comme, dans notre politique, on a pensé qu’il fallait accompagner notre football par des infrastructures de proximité, comme dans toute la banlieue ; après deux ans, le président Macky Sall a décidé d’investir pour le niveau international. C’est le stade du Sénégal qui sera réceptionné le 22 février 2022, dans 10 mois. Un stade plus un terrain d'entraînement et une piste d'athlétisme.

Quand on a décidé de mettre un gazon naturel à Lat Dior, c’était pour trouver une alternative, pour éviter d’aller ailleurs, pour la réception de nos matchs et on l’a réussi pendant deux ans, même si c’était une homologation provisoire. On a joué plusieurs matchs internationaux là-bas et aidé la Caf à organiser des compétitions de petites catégories. Nous savions effectivement qu’il fallait continuer l’investissement.’’

L’inspection de la Caf

‘‘Il y a intérêt de comprendre les inspections qui sont faites par la Caf. Après chaque inspection, des réserves sont listées et c'est au Sénégal de lever ces réserves. On en a levé plusieurs. Quand on a ouvert Lat Dior, il n’y avait même pas ces commodités qu’il y a aujourd'hui. On a évolué dans la mise en place des conditions, pour le respect des normes internationales. A la dernière inspection, il y avait une liste de réserves. Nous sommes en train de les lever. C’est le 18 que la Caf devrait revenir pour continuer l’inspection au niveau de Lat Dior, pour voir si réellement les réserves ont été levées. Mais, avant cette date, le 2 exactement, on a reçu la note. Ils n’ont pas attendu le dead line. Le lendemain, c’est le comité d’urgence qui a reporté les matchs.

En tout état de cause, nous sommes conscients et on ressent la même chose que tout Sénégalais. C’est une situation difficile qui va être dépassée. En réalité, l'héritage a été lourd. On a trouvé un pays où il n’y avait pas assez d’infrastructures sportives et nous avons porté le combat. Avec la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, on réglera définitivement le problème et, dans 10 mois, nous aurons un stade flambant neuf de 155 milliards.’’

SOKHNA ANTA NDIAYE