Amara Diouf, Habib Diarra, Mamadou Lamine Camara, Arouna Sangante et Seydou Sano sont les cinq nouvelles recrues d’Aliou Cissé pour les rencontres amicales contre le Gabon et le Bénin durant cette fenêtre Fifa de mars. Ces jeunes joueurs viennent apporter une nouvelle dose de concurrence dans l’équipe.

Aliou Cissé a publié, ce vendredi, sa première liste après la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire. Dans le cadre des matchs amicaux contre le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars), le sélectionneur national a retenu un groupe de 31 joueurs, dont cinq nouveaux qui vont effectuer leur premier séjour dans la Tanière. Il s’agit des défenseurs Arouna Sangante (Le Havre AC), Seydou Sano (Al-Gharafa) ; des milieux de terrains Habib Diarra (Strasbourg) et Mamadou Lamine Camara (RS Berkane), et de l’attaquant de Génération Foot Amara Diouf. ‘’Dans ce groupe, il y a de nouveaux joueurs. C’est dans l’idée d’ouvrir cette équipe après la Can, insuffler du sang neuf pour leur donner la possibilité de faire leurs preuves, tout en gardant une certaine continuité’’, a déclaré Cissé face à la presse.

Le coach a justifié la présence de ces nouvelles recrues, notamment Habib Diarra et Amara Diouf. Le milieu de terrain de Strasbourg, convoqué également avec l’équipe junior de la France, a choisi de défendre les couleurs du Sénégal. ‘’Habib Diarra, c’est un garçon que nous suivons depuis trois, voire quatre ans. J’ai toujours essayé de le convaincre. Il est né à Guédiawaye. Donc, l’équipe nationale du Sénégal, c’est chez lui. Il a énormément de talent. Aujourd’hui, on a de jeunes joueurs qui sont très talentueux. Il faut aller les chercher et les mettre dans cette équipe nationale du Sénégal. Il avait besoin de réfléchir et il l’a fait’’, a indiqué Aliou Cissé.

Selon le sélectionneur, Diarra est ‘’un très bon joueur qui vient s’ajouter à la concurrence dans cette équipe’’.

Quant à Amara Diouf, sa réputation l’a précédé à tel point que l’entraineur a souhaité l’avoir dans son groupe. ‘’Amara, c’est un garçon que je regarde notamment à travers les performances qu’il fait en championnat, mais aussi avec nos différentes sélections. C’est un jeune joueur. J’avais à cœur de le voir personnellement, que je puisse le connaître. Voir un petit peu quelle est sa mentalité, quel est son état d’esprit, parce que j’entends beaucoup de choses sur lui’’, a indiqué Cissé.

Le capitaine des U17, champions d’Afrique cadets en titre, compte déjà une sélection, pour avoir pris part au match contre le Rwanda (1-1) comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can-2023. C’est aussi le cas de Mamadou Lamine Camara. Le fait de convoquer Amara en équipe A lui permettra de mieux s’imprégner du haut niveau auprès des stars comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. ‘’Il est jeune et aujourd’hui il vient pour apprendre. J’espère même qu’il va battre le record du plus jeune joueur à être sélectionné en équipe nationale A. On ne peut que le féliciter et lui souhaiter une bonne carrière à l’image de ses aînés. Mais encore une fois, il vient pour apprendre et nous lui souhaitons la bienvenue’’, a insisté le coach.

Seny Dieng et Boulaye Dia, qui avaient déclaré forfait à la Can à cause d’une blessure, sont de retour dans l’équipe. Il en est de même pour Dion Lopy qui a été écarté de la liste finale pour la Can ivoirienne.

Parmi les 27 joueurs présents en Côte d’Ivoire seuls Alfred Gomis, qui manque de temps de jeu à Lorient, et Youssouf Sabaly, ayant arrêté sa carrière internationale, sont sortis du groupe.

‘’Donner du temps de jeu à d’autres’’

Le Sénégal va affronter le Gabon et le Bénin, respectivement le 22 et le 26 mars à Amiens (France). Ces deux matchs permettront au staff d’essayer d’autres options avec de nouveaux joueurs et d’autres qui n’ont pas l’habitude de jouer. ‘’Les matchs amicaux servent aussi à pouvoir changer l’équipe, donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Si on prend 31 joueurs, c’est pour cela. Il y a des garçons avec qui je chemine depuis dix, quinze ans. Ils n’ont rien à me prouver. Mais il y a de nouveaux joueurs et c’est durant cette fenêtre qu’on peut leur ouvrir la Tanière’’, a fait savoir Aliou.

La question relative à la qualité des adversaires s’est encore invitée aux échanges. Pour l’entraineur, le plus important c’est de pouvoir ‘’jouer’’. Il a aussi rejeté l’idée selon laquelle le Sénégal était au-dessus des autres équipes du continent. ‘’Jamais vous ne nous avez entendus dire que nous sommes la meilleure équipe du monde ou dire que les autres sont de petites équipes. La dernière Can a montré qu’il n’y a plus de petites équipes sur le continent. Les matchs sont compliqués, difficiles’’.

Cissé a rappelé aussi que le choix du sparring-partner dépend des échéances et de la disponibilité des équipes. ‘’Je peux comprendre la mentalité de certains qui pensent que le Sénégal doit avoir aujourd’hui un autre standing et avoir des adversaires comme la France, le Brésil, etc. Mais on prépare la Can, pas la Coupe du monde. Les prochaines échéances du Sénégal, c’est la Can. Donc, il est important de jouer contre des équipes africaines. Maintenant, si on la possibilité de jouer contre des équipes européennes ou sud-américaines, on est preneur’’.

La liste des joueurs : Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Mory Diaw (Clermont) Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (AS Monaco), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (ESTAC Troyes), Seydou Sano (Al-Gharafa) Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Guèye (OM), Dion Lopy (Almeria), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Guèye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM), Boulaye Dia (Salernitana), Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Amara Diouf (Génération Foot), Bamba Dieng (FC Lorient)

LOUIS GEORGES DIATTA