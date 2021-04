L’équipe nationale du Sénégal pourrait participer à la prochaine Coupe du monde de football sans deux de ses internationaux, Sadio Mané et Edouard Mendy, cités parmi les meilleurs joueurs du monde.

C’est un tsunami qui est tombé, ce dimanche, sur le football européen, et la déferlante pourrait atteindre la planète entière. Une Super League a été officiellement lancée par 12 clubs habitués à l’UEFA Champions League pour concurrencer la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’. Alors que l’UEFA a apporté une réponse ferme, menaçant d’exclure les joueurs qui participeront à la nouvelle Super League, la sélection sénégalaise pourrait en pâtir.

En effet, Sadio Mané et Edouard Mendy risquent de se voir exclus de la prochaine Coupe du monde de football, en cas de qualification des Lions. Les deux internationaux sénégalais évoluent respectivement à Liverpool et à Chelsea, deux clubs membres des ‘’frondeurs’’ de ladite compétition qui secouent le football. Dans un communiqué conjoint, les équipes concernées ont soutenu que ‘’douze des clubs les plus importants d'Europe annoncent avoir trouvé un accord pour la création d'une nouvelle compétition : la Super League. L'AC Milan, Arsenal, l'Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham ont rejoint, en tant que clubs fondateurs. Trois autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible. Pour l'avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l'UEFA et la Fifa des meilleures solutions pour la Super League et pour le football mondial dans son ensemble’’.

En gestation depuis plusieurs mois, voire années, ce projet a été annoncé dans la plus grande surprise. Et l’on pouvait s’y attendre, la réponse de l’UEFA a été clinquante. ‘’Si cela devait se produire, nous souhaiterions réaffirmer que nous (l’UEFA et ses soutiens) resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs, à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité’’, soutient la confédération européenne de football. Parmi ces soutiens, l’immense majorité des cinq grands championnats européens et la Fifa, qui a pris position en janvier contre ce projet.

La suite est plus inquiétante pour le Sénégal. Car, poursuit le communiqué de l’UEFA, ‘’nous envisageons toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, tant judiciaires que sportifs, afin d'empêcher que cela ne se produise. Comme annoncé précédemment par la Fifa et les six fédérations, les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale’’.

La Fifa se prononce ce mardi

La bonne nouvelle reste que pour l’heure, l’instance dirigeante du football mondial n’a pas officiellement suivi la position de l’UEFA. ‘’La Fifa se positionne toujours en faveur de l'unité dans le football mondial et appelle toutes les parties impliquées dans des discussions houleuses à engager un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien de ce jeu’’, communique l’organe dirigé par Gianni Infantino. L’instance faitière du football mondial dévoilera sa position, ce mardi, par rapport à ce sujet.

Deux autres internationaux sénégalais en passe de disputer les demi-finales de la Ligue des champions, la semaine prochaine, ont échappé à cet imbroglio. Il s’agit des Parisiens Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo. La raison est que le Paris Saint-Germain, en France, de même le Bayern Munich, en Allemagne, ont pour l’instant refusé de prendre part à cette Super League européenne avec les douze clubs impliqués. Aucun club des deux pays n’a accepté, pour l’heure, de rejoindre ce projet.

Si cette menace venait à se concrétiser, l’équipe nationale du Sénégal pourrait être privée de deux de ses cadres. Toutefois, la structure du 11 de départ des hommes d’Aliou Cissé ne serait pas déstabilisée. Bien que Sadio Mané et Edouard Mendy soient des titulaires indiscutables, le Sénégal dispose d’assez de ressources pour trouver des alternatives de qualité. D’autant plus que d’autres cadres comme Kalidou Koulibaly de Naples, Ismaïla Sarr de Watford ou encore Krépin Diatta de Monaco ne sont pas, pour le moment, concernés.

C’est tout le contraire en Europe. En France, le dossier a pris une telle ampleur que, dès dimanche soir, il a fait réagir jusqu’à l'Elysée. Le palais a fustigé un projet ‘’menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif’’. Le ministre des Sports Jean-Michel Blanquer assurant que l'Etat soutiendra la position de la Fédération française de football.

Les plus vives réactions à ce projet viennent d'Angleterre, où six clubs envisagent de participer à cette coupe d'Europe dissidente. L'icône de Manchester United, Sir Alex Ferguson, déplore un ‘’éloignement de 70 ans du football européen’’. Ceux de Chelsea ont dénoncé une ‘’trahison ultime’’ et une ‘’décision cupide, prise sans considération pour les supporters fidèles. C'est impardonnable. Assez, c'est assez’’. A Liverpool, certains fans ont même brûlé des maillots de leur club de cœur.

